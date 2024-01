Ovidiu Jidveian îl atacă pe organizatorul protestului: „Gruia Bumbu, un artist al sifonarii fondurilor europene”

Protestul organizat de Gruia Bumbu este doar o manipulare avand ca substrat interese economice substantiale ale familiei Bumbu-Leahu.

Surprinzator vocea civica a creditorilor nemultumiti de situatia insolventei este Gruia Bumbu , un domn care nu are nici o legatura contractuala cu Parc Residence Alpha si este un cunoscut in mediul Alba Iulian ca si Presedintele Fundatiei Pakiv , fiind un artist al sifonarii fondurilor europene daca stam sa analizam putin site-ul www.podul.ro care citeaza o ancheta DLAF s DNA in care Gruia Bumbu este personajul principal intr un scandal de deturnare de fonduri .

Curios este ca acest domn cu o probitate morala deosebita a fost ales ca si “vocea civica” a anumitor creditori care fac parte din familia acestuia respectiv verisorii Leahu Sorin si Anda , unchii doctorii Bumbu Constantin si Bumbu Ilie dar si varul acestuia Grigorie Florin , un lichidator , din Arad care are interese majore sa administreze judiciar patrimoniul Parc Residence . De mentionat ca dintre toti acestia doar Leahu Sorin are relatie contractuala valabila cu societatea.

Manipularea are 2 directii:

Una este manipularea nenaturala a actului de justitie. Se incearca printr-un protest regizat in laboratoarele Pakiv sa se inunde spatiul public cu informatii false, incomplete sau denaturate pentru a incerca agravarea situatiei Parc Residence si a influenta negativ actul de justitie fie el penal , civil sau comecial.

Cea mai importanta manipulare este cea in care clanul sau familia Bumbu are interese economice majore prin incercarea de a impune ca si administrator judiciar pe ruda acestora din Arad -lichidatorul Florin Grigorie (si despre el internetul este bogat de o serie de articole chiar si pe site-ul supervizor in care se mentioneaza tot felul de manevre dubioase in istoria dansului ca si lichidator ).

Scopul este pur economic si are ca obiectiv , pe langa comisionul de 500.000 euro care l-ar obtine Florin Grigorie si interesul de a vinde patrimoniul societatii la un pret subevaluat unei firme prietene din Arad .

Societatea este acum in faza de insolventa , are premise bune in sensul ca exista investitor dispus sa achizitioneze imobilele la valoaea de piata , peste 11 milioane euro , situatie in care toti creditorii , inclusiv cei chirografari vor recupera inteaga suma investita fara penalitati singura problema in momentul de fata este familia Bumbu-leahu care, daca nu au ei controlul administratorului judiciar vor face tot ce le este in putinta pentru a amana ,sau indeparta invsestitorii care ar putea sa despagubeasca rapid creditorii.

Consider ca s-au facut multe greseli in administrarea Parc Residence Alpha , o mare pare mi le asum si daca si unde s-a gresit haideti sa lasam organele competente , respectiv instanta de judecata sa isi spuna cuvantul, nu sa facem proteste artificiale cu participanti fara legatura cu proiectul imobiliar parc residence si sa creeam o imagine apocaliptica cu oameni manipulati sau angajati ai asociatiei Pakiv.

Comunicat – Ovidiu Jidveian, fost administrator Sc Parc Residence Alpha

