ORORILE comise în Alba de Armata Roșie, în 1944: Trei morţi, 37 de violuri şi peste 1.500 de locuinţe devastate...

Drama din Ucraina se intensifică, în timp ce armata rusă începe să câștige din ce în ce mai mult teritoriu în capitala Kiev.

În timp ce ucrainenii din capitala Kiev se pregătesc pentru lupta cu forțele rusești care au intrat deja în unele cartiere ale metropolei, în sudul Ucrainei, un civil încearcă să oprească un convoi de blindatele rusești, punându-se în fața lor.

Ukrainian civilian attempting to stop a convoy of Russian armoured vehicles in southern Ukraine #Russia #Ukraine pic.twitter.com/55v4USPLlx

— CNW (@ConflictsW) February 25, 2022