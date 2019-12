Originea și semnificația REVELIONULUI: Când a pătruns pentru prima dată în vocabularul românesc

„Revelion” este un termen care vine din limba franceza, réveillon, un derivat de la réveil. La inceput, acest cuvant era folosit pentru masa care avea loc in noaptea de Craciun. Cu timpul, cuvantul „revelion” a ajuns sa fie folosit pentru orice masa luata noaptea tarziu. Astazi, cuvantul „revelion” desemneaza petrecerea care are loc in noaptea de 31 decembrie.

Cuvântul „revelion” pătrunde în vocabularul românesc în secolul XIX lea, în mediul boieresc, care luase cunoştinţă de acesta prin trimiterea copiilor la studii în străinătate, în vestul Europei. În dicționarul de neologisme al paharnicului Constantin Stamati, apărut la Iași, în 1851, prin „revelion” se înțelegea „cina după bal, mai ales la Anul Nou”, deci nu numai la sfârșitul anului civil. Abia la sfârşitul secolului al XIX-lea încep să se organizeze în România revelioane de către familiile boiereşti sau burgheze cosmopolite.

Revelionul – Ingropatul Anului Vechi

Profesorul universitar Ion Ghinoiu sustine ca Revelionul nu este altceva decat un ceremonial funerar al antichitatii geto-dace ocazionat de moartea si renasterea simbolica a primului zeu al omenirii, Anul. Astfel, stingerea luminilor in noaptea de Revelion ar semnifica intunericul si haosul desavarsit provocate de moartea divinitatii, iar aprinderea luminilor ar simboliza nasterea divinitatii. Incepand cu 1 ianuarie am ajunge sa vorbim de un an intinerit. Ion Ghoniu sustine ca ideea innoirii timpului supravietuieste si in Calendarul popular unde Dragobete, Sangiorz sunt tineri si sarbatoriti in prima parte a anului, in vreme ce la finele anului sunt sarbatoriti batranii: Mos Nicolae, Mos Ajun, Mos Craciun.

Te Deum la cumpana anilor

De cativa ani a devenit o traditie ca la trecerea dintre ani, in bisericile ortodoxe sa se oficieze o slujba de multumire adresata lui Dumnezeu, slujba ce poarta denumirea de „Te Deum”. Aceasta denumire vine de la imnul „Te Deum Laudamus…”, care inseamna „Pe Tine, Dumnezeule, Te laudam…”. In cadrul acestei slujbe se rostesc rugaciuni de multumire pentru anul care a trecut, dar si de cerere pentru anul care urmeaza.

31 decembrie in trecut

Tinand seama de faptul ca in trecut oamenii plecau in dimineata zilei de 1 ianuarie spre biserica, pentru a praznui Taierea imprejur cea dupa trup a Domnului si a-l sarbatori pe Sfantul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, nu putem vorbi de o petrecere de toata noaptea.

Noaptea zilei de 31 decembrie era vreme de colindat, era seara Sfantului Vasile cand se rosteau urari:

„Asta seara-i seara mare

Seara Sfantului Vasile…

Seara Sfantului Vasile

Sa va fie el cu bine

Si noua si Dumneavoastra…

Seara Sfantului Vasile

Sa va fie tot spre bine

La multi ani cu sanatate

S-aiba si plugarii parte…

Sfant Vasile cel frumos

Sa va fie de folos…

Seara Sfantului Vasile

Fie-va, gazde, cu bine

La multi ani cu sanatate

Si spor mare la bucate…

Sfant Vasile intr-ajutor

La multi afli cu sanatate…”

sursa: crestinortodox.ro