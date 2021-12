OPINIE| Lăsați porcul românesc să guițe în legea lui și nu mai continuați să numărați pensii speciale. Când românul e trimis la coteț

6-10 Decembrie: Campanie de donare de sânge la Alba Iulia: Donatorii vor fi întâmpinați cu diverse bunătăți și voie bună

Donează sânge, fii erou! împlinește 20 de ani. Pentru a celebra, invităm donatorii pe 6-10 decembrie la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, județul Alba, B-dul Revoluției 1989, nr.23 (în incinta Spitalului de Urgențe Alba), între orele 7:30 și 12:00.

Voluntarii noștri vor întâmpina donatorii cu diverse bunătăți și voie bună, cu ajutorul partenerilor proiectului Pfanner și Cyrom, care oferă în total 780 sticle de apă sport Sant’Anna, și cu sprijinul Terapia S.A.

Vă recomandăm să vă programați prin aplicația BlooDoChallenge. Nu este obligatoriu să aveți programare, dar evitați așteptarea.

Principalele criterii pe care trebuie să le îndepliniți pentru a putea dona sânge:

• vârsta: 18-60 ani;

•greutatea: femei – între 55 și 100 kg; bărbați – între 60 și 110 kg;

•pulsul: 60-100 bătăi pe minut;

•să nu consumați alimente bogate în grăsimi în ziua donării și cu o zi înainte și să mâncați ceva ușor în ziua donării (noi vă oferim produse de patiserie, suc și apă)

•să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase, etc.);

•să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)

•să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile;

•să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (anticoncepționalele și suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate);

•să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni;

•să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte ori după);

•să nu consumați alcool cu 48h înaintea donării.

Fiecare donator va obține bonuri de masă în valoare totală de 65 lei, o adeverință pentru o zi liberă de la locul de muncă sau de la universitate și o reducere de 50% pentru un abonament la mijloacele de transport în comun pe timp de o lună.

Vă mulțumim!