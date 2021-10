OFICIAL| Salariul minim a fost MAJORAT. Care este valoarea brută și cu cât rămânem „în mână”

Salariul minim a fost MAJORAT. Care este valoarea brută și cu cât rămânem „în mână”

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat luni, la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern, că s-a adoptat majorarea salariului minim.

Astfel, din 2022 „ca valoare bruta, salariul minim in plata va ajunge la 2.550 de lei pe luna in 2022”. „Este o crestere cu 10% in valoare neta”, a adăugat ministrul. Un angajat va primi în mână minim 1.524 de lei, cu peste 130 de lei mai mult decât în prezent.

„Este o majorare cu aproximatix 130 de lei net, impactul va fi asupra a 1.160.000 de oameni”, a declarat ministrul Muncii Raluca Turcan.

În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 2.300 lei lunar. Acest lucru înseamnă că un salariat câștiga „în mână” 1.386 de lei.

Sursa: stiripesurse.ro