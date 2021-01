OFICIAL| 58 noi INFECTĂRI în județul Alba, în ultimele 24 de ore: LISTA localităților din care provin noile cazuri de COVID-19

Joi, 14 ianuarie 2021, în județul Alba s-au înregistrat 58 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 13093 persoane confirmate, 11948 persoane vindecate, 348 decese.

Miercuri, în Alba au fost prelucrate 556 de probe (283 la SJU si 273 la DSP). Numărul total de teste efectuate pana în prezent în județ a ajuns la 147769.

Localitățile din care provin 58 de noi cazuri:

AIUD – 1

ALBA IULIA – 16

BAIA DE ARIES – 1

BLAJ – 3

CÂMPENI – 1

CUGIR – 5

SEBES – 7

TEIUS – 2

ZLATNA – 1

BERGHIN – 1

CRACIUNELU DE JOS – 1

DAIA ROMANA – 4

GALDA DE JOS – 2

GARBOVA – 1

HOREA – 1

INTREGALDE – 1

JIDVEI – 1

LUNCA MUREȘULUI – 1

MIHALȚ – 1

ROȘIA MONTANA – 1

SASCIORI – 2

SONA – 1

STREMT – 1

SUGAG – 1

VALEA LUNGA – 1