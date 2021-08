OFICIAL| 255 cazuri noi și OPT decese, în România, în ultimele 24 de ore: 73 de oameni internați la ATI

”Calul este darul lui Dumnezeu pentru omenire” spune un proverb arab, iar ”Colțul de Rai” de la Ampoița este dovada vie a zicalei. Situat în comuna Meteș, la doar 15 km de Alba Iulia, Centrul de Echitație și Recuperare se întinde pe o suprafață de 2 hectare și s-a deschis în urmă cu aproximativ două săptămâni.

”Colț de Rai” a luat ființă din pasiunea comună pentru cai a doi tineri, Emanuel Slevaș, din Alba și clujeanca Miruna Buzenchi, care a lăsat viața zgomotoasă a marelui oraș pentru traiul liniștit al satului din Alba.

Cum a luat naștere Centrul de echitație și recuperare ”Colț de Rai”

Emanuel povestește că pasiunea pentru cai o are de când era copil, iar ideea de centru de echitație i-a venit după 4 luni petrecute în Statele Unite ale Americii, prin programul Work and Travel: ”Am stat 4 luni acolo și am lucrat la un centru de echitație, cam pe același model cum avem astăzi aici. Mai exact, veneau turiștii, îi puneam pe cai, mergeam o oră prin natură, ne întorceam, erau deja alți turiști pe cai și ne întorceam pentru un alt circuit de o oră.”

După cele 4 luni, s-a întors în țară și împreună cu Miruna a implementat ceea ce a văzut acolo și a rezultat Centrul de Echitație și Recuperare ”Colț de Rai”, din Ampoița.

Centrul este destinat tuturor iubitorilor de cai, atât începatori, cât și experimentați, adulți sau copii deopotrivă, iat la ”Colț de Rai” găsim cai pentru toate vârstele: ponei pentru copilași, dar și cai pentru copii și adulți începători și avansați.

Drumeții călare, plimbări cu căruța și șareta

Majoritatea oamenilor nu știu foarte multe lucruri despre echitație. Însă e o întreagă lume acolo care așteaptă să fie descoperită prin lecții de echitație în manej, recuperare, gimnastică.

Turiștii din zonă și toți cei care ajung la Centru de Echitație se pot bucura de drumeții în jurul Ampoiței, dar și de tradiționala plimbare cu căruța sau șareta.

În prezent, la centru se găsesc 6 cai, printre care un mânz, două iepe, o mânză de un an, ponei și un cal bătrân, aflat în pensie la centru. În ceea ce privește rasele de cai, acestea diferă de la semi-greu românesc, la sânge rece unguresc, și Frizian.

Prima săptămână după după deschidere a fost destul de interesantă spun proprietarii, iar interesul oamenilor a fost destul de ridicat. ”După pandemie, după ce de curând avem voie să stăm fără mască în spațiile deschise, lumea e foarte dormică să iasă, să facă activități în natură, să se conecteze cu animalele, iar pentru copii este o adevărată terapie, mai ales pentru cei de la oraș, cu un stil de viață sedentar. Am văzut ce bucurie au când vin aici și sunt liberi, iar conexiunea cu caii este una specială”.

”Colț de Rai” este despre dor de orizonturi larg deschise, iarbă verde, pădure fremătândă, animale blânde și miros de fân abia cosit, care dorește să ofere atât adulților cât și copiilor o cale de reîntoarcere la un ritm de viață mai apropiat de cel al naturii, un spațiu în care agitația și neliniștea să fie înlocuite cu emoție și încredere în sine și ăn viitor, iar tehnologia să fie înlocuită cu interacțiunea directă.

Activitățile se fac cu personal instruit, cu 10 ani de experiență în echitație, pe care aștaptă cu drag să o transmită generației tinere, alături de pasiunea pentru cai și echitație: ”Este un sport nobil, o activitate care necesită folosirea tuturor mușchilor, ajută la formarea unei poziții corecte a corpului, scade stresul și relaxează.”

Cei doi tineri se ocupă personal de centru, după ce își termină activitatea fiecare la job-ul său. Emanuel este manager la un local din Alba Iulia, iar Miruna lucrează pentru o firmă din Cluj.

Pe viitor, tinerii intenționează să mărească familia de căluți de la ”Colț de Rai”, dar și să salveze animale bătrâne sau maltratate, oferindu-le un trai bun în oaza de liniște de la Ampoița.

Investiția se ridică până în prezent la 10.000 de euro, iar tarifele diferă în funcție de activitatea aleasă:

-cursuri de echitație: 60 de lei/30 minute

-plimbări călare în natură: 70 de lei/persoană

-ședință foto: 100 de lei/ora

-plimbări copii: 20 de lei/15 minute

-cai în pensiune: 800 de lei/lună

-antrenor de cai în pensiune: 300 de lei/lună

Abonamente:

-cursuri de echitație: 500 de lei/10 ședințe/3 luni

-plimbări călare în natură: 500 de lei/10 ieșiri/6 luni

[nggallery id=8177]