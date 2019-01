Noutăți privind pensiile de stat și cele private, în anul 2019

Anul 2019 aduce câteva modificări importante în privinţa pensiilor atât a celor de stat, cât şi în privinţa celor private, pe lângă dezbaterile interminabile privind noua lege a pensiilor.

Pensiile se majorează din septembrie

Astfel, pensiile de stat nu vor mai fi majorate de la 1 ianuarie, aşa cum se specificase iniţial, ci de la data de 1 septembrie, când punctul de pensie va creşte de la 1.100 de lei, la 1.265 de lei. Ca atare, din septembrie pensiile vor creşte cu 15%. De exemplu, cine are 1,2 puncte va lua mai mult cu 198 de lei, cine are 1,5 puncte va primi în plus 247,5 lei, cine are două puncte va lua 330 de lei etc.

Pensia minimă creşte pentru toată lumea, indiferent câţi ani a muncit

În ce priveşte pensia minimă, aceasta va creşte de la 640 de lei, cât este în prezent, la 704 de lei, inclusiv pentru cei care în prezent primesc indemnizaţie socială. Cu alte cuvinte, în 2019 toţi pensionarii care au pensia minimă vor primi aceiaşi majorare indiferent de anii lucraţi.

Se recalculează pensiile

O altă prevedere de care trebuie ţinut cont este recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat în locuri de muncă încadrate în grupa I sau a II-a şi care, pe lângă majorarea punctului de pensie vor beneficia şi de recalculare în baza Legii nr. 221/2018.

Recalcularea a început în octombrie 2018, iar Casa de Pensii a anunţat că se va termina până în octombrie 2019, ministrul Muncii,. Marius Budăi precizând că sumele rezultate în urma recalculării vor fi plătite retroactiv, începând din octombrie 2018, indiferent de data emiterii deciziei de recalculare.

În situaţia în care, în urma recalculării, rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât cel iniţial, se menţine cel vechi astfel încât să nu scadă nici o pensie.

Românii se pot retrage din Pilonul II de pensii. Care sunt condiţiile impuse

Ordonanţa de Urgenţă 114, publicată în Monitorul Oficial spre sfârşitul anului trecut, conţine şi prevederi legate de retragerea din Pilonul II de pensii private obligatorii. Potrivit acesteia, o persoană participantă la un fond de pensii poate opta, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond, să se transfere la sistemul public de pensii. Fondurile deţinute până la data transferului rămân în contul personal al participantului până la deschiderea dreptului la pensia privată.

O altă modificare, care a intrat în vigoare tot la data de 1 ianuarie, prevede că „după aderare sau repartizare, participanţii sunt obligaţi să contribuie la un fond de pensii şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată decât la cererea expresă a acestora”.

Cu alte cuvinte, o parte dintre cei peste 7 milioane de contribuabili la Pilonul II, respectiv persoanele care au contribuit mai mult de 5 ani, pot cere retragerea din acest fond de pensii private, iar contribuţia lor, de 3,75% din salariu se va duce în fondul de pensii de stat, împreună cu contribuţia de 21,25%.

Sumele strânse la Pilonul II îi vor fi returnate abia când solicitantul va fi împlinit vârsta de pensionare.

