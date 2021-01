Noua tulpină de COVID-19 a ajuns în România: Virusul, descoperit la un bărbat venit din Marea Britanie

Noua tulpină de Covid-19, descopertă în Marea Britanie, a ajuns în România. Virusul mutant a fost descoperit de către medicii de la Institutul Matei Balș la un bărbat care a venit zilele trecute din Regatul Unit, potrivit România TV.

Acesta a prezentat simptome specifice COVID-19, în urma analizelor stabilindu-se că este infectat, dar cu noua tulpină care este cu 70 la sută mai contagioasă.

Varianta, cunoscută sub numele de B.1.1.7. este periculoasă nu pentru că duce la cazuri mai severe de Covid-19, ci din cauza riscului crescut de transmitere, ceea ce are drept consecințe mai multe infectări și mai multe spitalizări într-un moment în care multe țări se luptă deja cu număr crescut de cazuri, mai ales pe fondul evenimentelor de sfârșit de an, cu mai multe călătorii și mai multe adunări de oameni.

