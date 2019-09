Nomofobia: Ce este și cum se manifestă noua boală a secolului

Nomofobia, noua boală a secolului, este frica de a nu avea acces la telefonul mobil. Aceasta nu se rezumă la teama pe care o simți când îți dai seama că ți-ai lăsat smartphone-ul acasă sau când nu îl găsești.

Se referă, de asemenea, la starea de anxietate care apare când bateria mobilului aproape se descarcă, când nu ai semnal sau când ai o activitate care te împiedică să te uiți la telefon.

Denumirea este o prescurtare a expresiei „no mobile phone phobia” si a fost folosita pentru prima data de UK Post Office, in 2008, pentru a descrie rezultatele unui studiu asupra anxietatilor aduse de utilizarea telefonului mobil.

Datele arata ca 66% dintre adultii din SUA au nomofobie, conform Psychology Today. Tinerii adulti si cei care au inceput sa foloseasca mobilul de la o varsta mai frageda tind sa devina mai dependenti de telefoanele lor si, prin urmare, sunt mai predispusi sa se streseze cand nu au acces la ele.

Poti diminua sentimentul de frica sau il poti impiedica sa se intensifice?

Daca simti doar disconfort, neliniste sau chiar suparare atunci cand nu te afli in posesia telefonului tau mobil, spre deosebire de panica si groaza, atunci probabil ca nomofobia ta nu este severa.

In acest caz, PureWoW recomanda sa iei pauze programate de la telefonul tau. Lasa-l in geanta in timp ce lucrezi sau tine-l in alta camera in timp ce vizionezi un film. In acest fel te obisnuiesti usor-usor sa te simti bine fara el, bucurandu-te din plin de activitatile pe care le intreprinzi.

Mai mult, in acest mod iti poti da seama care este radacina fricii: iti este teama ca nu poti comunica cu cei dragi, ceea ce te face sa te simti nelinistita sau poate ca iti este groaza sa nu pierzi ceva.

Sursa: peroz.ro