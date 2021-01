Noi fonduri europene pentru Școala Gimnazială din Ciugud! Cum plănuiește comuna „smart” să atragă mai mulți bani pentru orele online

Deși școala a reînceput din nou după vacanța de iarnă, elevii s-au întors doar teoretic „în bănci”. În acest sens, Școala Gimnazială Ciugud a dorit să sublinieze importanța unei dotări corespunzătoare pentru orele din mediul online, dorind astfel să atragă noi fonduri din partea Uniunii Europene.

„S-a vorbit prea puțin, astăzi, despre faptul că a sunat din nou clopoțelul…

Ne-am fi dorit ca sunetul clopoțelului să se audă în interiorul școlii, în armonie cu glasurile vesele ale copiilor noștri.

Your browser does not support the video tag.

Din păcate, școala rămâne în mediul on-line, însă sperăm ca, în curând, să revină la normalitatea pe care și-o doresc atât elevii, cât și cadrele didactice. Până atunci, avem responsabilitatea să ne îngrijim ca educația să continue, indiferent de cum va evolua pandemia.

De aceea, colegii noștri au scris și au depus, la finalul anului trecut, un proiect prin care dorim să atragem noi fonduri europene pentru a continua dotarea Școlii Gimnaziale Ciugud.

De asemenea, vom fi, și în acest an, un partener al Ministerului Educației în încercarea noastră și a colegilor din primăriile rurale de a dezvolta „școala de la țară”.

Mult succes, dragi elevi! Mult succes, dragi dascăli!”, au scris reprezentanții Primăriei comunei Ciugud, pe pagina lor de socializare din mediul online.