Noi controale pentru fermierii cu cereri la APIA: Cum se face selecția agricultorilor verificați

O nouă modalitate de control pe teren va fi implementată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), pe lângă controlul clasic și controlul prin teledetecție.

Prin această metodă, inspectorii APIA vor vedea în timp real ceea ce se întâmplă pe teren, astfel că toate neregulile vor putea fi detectate mult mai ușor.

”Ca să-i liniștesc, toți fermierii sunt în control. De ce? Pentru că începând din 2023, se implementează planul de monitorizare a fermierilor. În momentul în care fermierul depune cererea la APIA, noi avem imagini aproape în timp real cu ceea ce se întâmplă cu terenul respectiv, astfel că toți fermierii sunt cumva în așa numita monitorizare”, a precizat directorul general APIA, Adrian Pintea, conform AGRO-TV.

În ceea ce privește nemulțumirile fermierilor legate de controalele pe teren, șeful APIA a explicat cum se face selecția agricultorilor care intră în eșantionul de control.

”Dar în fiecare an se fac eșantioane de control. Nici eu, în calitate de director general, nu pot spune că vreau să-l iau pe un fermier și să-l verific pentru că așa vreau eu. Este un manual de proceduri aprobat de către Comisia Europeană, pe baza unui Regulament. Într-adevăr, apar supărări din partea unor fermieri că sunt controlați an de an. Un fermier poate avea 5 sau 6 scheme de plată pentru care depune cererea. În primul an este controlat pentru plata de bază, anul viitor pentru înverzire, peste doi ani pentru zootehnie și așa mai departe.

”Dacă s-a constatat o eroare în anul 5, se iau înapoi toți banii pe toți anii”

Și calculatorul extrage două categorii de fermieri: fermierul foarte mic, care este la limita eligibilității, pentru că trebuie văzut dacă chiar este sau nu eligibil, sau un fermier foarte mare, care primește milioane de euro și are multe scheme de plată, pentru că și acela reprezintă un risc. De asemenea, fermierul care are fluctuații în cererea de plată, adică anul acesta a avut 100 de hectare, anul următor 200 de hectare, pe urmă 70, pe urmă 500 etc. (…) În plus, fermierul care are un angajament cu APIA, cum ar fi agricultura ecologică, cu siguranță va fi controlat cel puțin o dată în cei cinci ani de zile. Aici este durerea mare, pentru că dacă un fermier care are un angajament și n-a fost controlat niciodată până în anul 5, dacă s-a constatat o eroare în anul 5, se iau înapoi toți banii pe toți anii”, a explicat Pintea.

Sursa: bugetul.ro