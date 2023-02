Nicolae Stanciu revine la Wuhan Three Towns, deși ar fi vrut să se întoarcă în Cehia! Albaiulianul, inclus în echipa ideală a campionatului Chinei

Albaiulianul Nicolae Stanciu își va continua cariera în China, viitorul sezon urmând să debuteze în jurul datei de 15 aprilie, deși în această iarnă ar fi dorit să se întoarcă în Europa.

Fotbalistul lansat de Unirea Alba Iulia va reveni la Wuhan Three Towns, cu toate că Slavia Praga a insistat pentru transferul său. Astfel, după o vacanță petrecută alături de soție și cele două fiice, internaționalul român va începe pregătirea la echipa de club, care în această pauză l-a vândut pe brazilianul Marcão (golgheterul ediției precedente, cu 27 de goluri) în Arabia Saudită la Al-Ahli Sauditi, contra sumei de 4,5 milioane de euro. D

e curând, Nicolae Stanciu a fost inclus în “11” ideal al Super League, ediția 2022, alături de alți doi coechipieri, brazilienii Marcão și Davidson. De altfel, în ierarhia sofascore pentru stagiunea anterioară, Stanciu are un ranking de 7.76 (primul de la Wuhan Three Towns), fiind al doilea la general după Moises (Shandong, rivala la titlu) ce are 7.92!

Nicolae Stanciu, cel mai bun fotbalist român al anului trecut, a petrecut mai bine de o lună la Alba Iulia, s-a și pregătit cu CSM Unirea, în așteptarea concretizarea revenirii în Europa (însă în 31 ianuarie s-a încheiat perioada de transferuri în cele mai importante campionate).

Chinezii ar fi fost de acord cu un împrumut, dar cu anumite pretenții financiare, pentru a-și mai recupera din investiția de 4 milioane de euro, plătibilă în mai multe tranșe. Prestaţiile foarte bune ale lui Nicolae Stanciu la Wuhan Three Towns (10 goluri și 12 pase decisive în 27 de apariții), cu care a câştigat campionatul, deşi echipa era nou-promovată, îl fac pe mijlocaşul ofensiv să fie în continuare interesant pentru echipele din fotbalul european. Jindřich Trpišovský, tehnicianul Slaviei Praga, a dezvăluit că internaţionalul român a fost ţinta numărul 1 pentru gruparea din capitala Cehiei. Stanciu şi agentul său s-au arătat deschişi unei discuţii despre o revenire, însă suma de transfer solicitată de chinezi a fost mult prea mare.

Mutarea nu s-a realizat din cauza pretențiilor exagerate, Wuhan având de achitat încă 500.000 de euro clubului praghez după ce a câștigat titlul în China, conform clauzelor contractuale din documentele parafate la începutul anului trecut.

Nicolae Stanciu este singurul român ce are în palmares trofee de campion în 4 țări diferite (România, Belgia, Cehia și China). 25 de goluri şi 28 de pase de gol şi-a trecut în cont Stanciu la Slavia Praga în 111 partide din toate competiţiile. În “alb-roșu” Nicolae Stanciu a câştigat de două ori campionatul Cehiei (2019/2020 şi 2020 /2021, sezon în care a cucerit şi Cupa