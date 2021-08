Motive pro și contra achiziționării unui telefon ieftin

Inspectorii ANPC trag un nou semnal de alarmă cu privire la băuturile ținute în condiții improprii, la soare sau la temperaturi peste cele indicate de producători.

Inspectorii ANPC au demarat ample controale în toată țara pentru verificarea operatorilor economici. Aproape 350 din 450 controlați s-a descoperit că nu respectau condițiile de depozitare pentru apa plată, sucuri și alte băuturi.

Specialiștii atrag atenția că, dacă sunt ținute în condiții improprii, la temperaturi mari, băuturile din sticle de plastic pot deveni periculoase pentru organism și chiar cancerigene.

”Odată cu creșterea temperaturii ambientale și în depozite, și nu numai în depozite, ci și în exteriorul depozitelor anumitor operatori economici, am găsit depozitate la temperatura mediului ambiant anumite produse – ape minerale, ape plate, inclusiv o parte din sucuri, chiar și în depozitele operatorilor economici, am găsit tempraturi peste cele impuse de către producător. Am găsit produse la umbră, dar în căldură și am găsit și produse ținute în soare.

Condiții speciale de depozitare

Nu este bine acest lucru. Există anumite condiții de depozitare impuse de fiecare producător, condiții de depozitare care rezultă dintr-o fișă tehnică de securitate a produsului respectiv.

În fișa tehnică de securitate sunt incluse temperaturile maximale la care produsul poate fi depozitat în condiții de siguranță, astfel încât să nu schimbe caracteristice esențiale.

Ce arată analizele de laborator

În cadrul analizelor care se fac pentru potabilitatea apei, există niște temperaturi – între 22 și 37 de grade Celsius, și după aceste temperaturi, sau în afara acestor temperaturi, caracteristicile esențiale ale produsului se schimbă. Există posibilitatea să se creeze germeni patogeni sau nepatogeni, numărul total de germeni să fie modificat în condițiile în care fie este expus la temperaturi, cum au fost în situațiile prezentate la televizor, temperaturi caniculare, fie că sunt temperaturi foarte scăzute. De asemenea există riscul ca acele plastice, acel pet să elimine în lichid anumite substanțe care pot pune în pericol sănătatea oamenilor, pot deveni chiar cancerigene.

Mare atenție la sucuri

Dacă pe raft este o sticlă caldă, să nu o iei, să atragi atenția operatorului economic că acea sticlă este fierbinte. Există cazuri în care sucurile sunt bombate. Fie că vorbim de pet-uri, fie că vorbim de cutii de carton, e clar că produsul respectiv a intrat într-un proces de alterare și trebuie retras de la comercializare”, a declarat Paul Anghel, director general ANPC, pentru Digi 24.

