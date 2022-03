Modernizarea Transalpinei de Apuseni: INSOLVENȚĂ pentru firma principală care derulează contractul

Noi imagini cu fermieri ucraineni trăgând cu tractoarele tehnică militară rusească, au devenit virale pe rețelele de socializare. Aceștia sunt deja celebri pentru modul în care ”colecționează” tehnică rusească lovită de forțele de apărare sau lăsată în urmă de armata lui Vladimir Putin.

În unul dintre aceste clipuri recente, un excavator este văzut trăgând un transportor blindat al rușilor iar în alt video un tractor remorchează liniștit un lansator de rachete multiplu Grad-21.

Radio Europa Liberă a făcut și un colaj cu mai multe clipuri recente, pe care îl puteți vedea mai jos:

Unii dintre ei predau tehnica pe care pun mâna armatei ucrainene, în special dacă este în stare de funcționare, dar alții le iau pentru a le vinde ulterior la fier vechi sau pentru a le păstra, mai ales că fiscul ucrainean le-a transmis să nu-și facă griji cu eventualele taxe: „nu este nevoie să declarați tancurile rusești capturate și alte echipamente, deoarece costul acestora … nu depășește 100 de salarii de medii”.

Amateur videos circulating on social media show Ukrainians using tractors to tow away Russian tanks that have been abandoned.

The tanks are often handed over to Ukrainian armed forces. pic.twitter.com/u28x7yFCLJ

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) March 17, 2022