Modernizarea drumului comunal DC 233, între Valea Uzei și Olteni, din comuna Râmeț: A fost solicitat avizul de mediu al APM Alba

Primăria Râmeț a solicitat emiterea acordului de mediu de către APM Alba pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC233 Valea Uzei – Olteni, din comuna Râmeț, județul Alba”.

Comuna Ramet detine o retea de drumuri comunale, strazi si alei care asigura legatura cu obiectivele din comuna precum si cu comunele invecinate.

Majoritatea acestor drumuri, inclusiv cele principale/judetene sunt nemodernizate fiind pietruite. In acest sens, se preconizeaza o crestere a activitatii zonei cu un potential turistic urias, prin modernizarea drumului judetean DJ107I care asigura accesul la resedinta de comuna si face legatura intre diverse drumuri comunale ce asigura legatura intre satele componente.

Aceste strazi reprezinta un factor poluant destul de important, atât pentru localnicii care işi au casele de-o parte si de alta a acestora cat şi pentru mediu, prin praful iscat la trecerea diverselor mijloace de transport sau din cauza vântului.

Lipsa unei structuri corespunzatoare care sa permita o circulatie in siguranta si confort conduce la afectarea factorilor de mediu, printr-un consum mare de carburanti si implicit producerea de noxe, praf, zgomot etc.

Obiectivul general consta in imbunatatirea calitatii vietii pentru locuitorii comunei Ramet. Acest obiectiv va fi atins prin:

-imbunatatirea infrastructurii rutiere fizice de baza, care influenteaza in mod direct dezvoltarea activitatii sociale si economice si implicit, crearea de oportunitati ocupationale;

-imbunatatirea calitatii vietii prin diminuarea poluarii (in special a aerului si cea fonica), in prezent afectata sever de praful ce se ridica in aer sub traficul rutier;

-cresterea atractivitatii zonei atat din punct de vedere turistisc cat si economic.

Obiectivul specific urmarit prin realizarea acestei investitii este modernizarea infrastructurii rutiere pe drumul comunal DC 233 ce asigura legatura intre comuna Ramet si comuna Livezile.

Modernizarea drumului va conduce la dezvoltarea zonei din punct de vedere economic si social si va avea si un efect benefic asupra calitatii vietii locuitorilor comunei; infrastructura existenta (drumuri pietruite/balastate/din pamant) este o sursa continua de poluare a riveranilor si a mediului, si anume a aerului prin ridicarea prafului la trecerea autovehiculelor, precum si o sursa de poluare fonica datorata zgomotului generat la trecerea autovehiculelor.

Facem aici mentiunea, ca drumul studiat, reprezinta singurul drum de acces intre localitatea Ramet si comuna Livezile, respectiv reprezinta singurul de drum de acces al riveranilor la drumul judetean DJ 107I care asigura legatura comunei cu infastructura intregului judet, a judetelor invecinate si accesul la intreaga retea de drumuri nationale.

Coreland cele de mai sus, cu solicitarile riveranilor catre Primarie, rezulta necesitatea imediata a imbunatatirii calitatii infrastructurii de transport in zona. Dintre beneficiile aduse de modernizarea infrastructurii rutiere subliniem urmatoarele:

-asigurarea unor conditii moderne de calatorie in siguranta si confort atat pentru localnici, pentru activitati turistice, cat si pentru serviciile de transport de calatori si de marfa pe teritoriul comunei, aspect ce are un impact major asupra dezvoltarii socio -economice a zonei;

-reducerea factorilor de poluare a mediului (in speta a poluarii aerului si a poluarii fonice) prin realizarea unei infrastructuri moderne asa cum s-a aratat mai sus;

-asigurarea unor conditii bune de acces a locuitorilor la punctele principale de interes local ale urbei (primarie, scoala, biserica, dispensar, prestatori de servicii si lucrari etc.) precum si la accesul la reteaua judeteana si nationala de transport rutier.

In prezent drumul analizat este clasificat drept drum comunal (DC 233) si utilizat in consecinta. Drumul care constime obiectul prezentei documentatii este un drum public ce apartine domeniului public al comunei Ramet si se incadreaza la clasa tehnica V, corespunzatoare unei viteze de 30-50 km/ora.

Drumul se incadreaza in clasa de trafic redus, alcatuit in principal din turisme, biciclete, dar si vehicule de marfa si utilitare, iar categoria de importanta este “C” constructii de importanta normala, conform HGR 261/94 si Ord. 31/N/1995 MLPAT.

-Suprafata construita – Aproximativ 56.000 mp

-Suprafata construita desfasurata – Aproximativ 56.000 mp

Drumul comunal DC 233 se regaseste in inventarul domeniului public la nr. 19, cod de clasificatie 1.3.7.1, avand valoarea de inventar este de 93.812,02 lei.

Din cadrul retelei de drumuri ale comunei se propune spre modernizare un tonson din DC 233 – Valea Uzei – Olteni din comuna Ramet, jud. Alba in lungime totala de 8,065 km, cuprins intre km 0+000 si km 8+065,49, pornind din drumul judetean DJ 107I si pana la limita comunei.

Drumul se încadrează in clasa de trafic redus, categoria de importantă este “C” (construcţii de importanţă normală, conform HGR 261/94).

Acest drum se afla pe teritoriul administrativ al comunei fiind incadrat in categoria drumurilor de clasa tehnica V cu o banda de circulatie.

Drumul are o parte carosabila actuala de 2-3 m latime, nu este incadrat de borduri din beton si trotuare, ci de acostamente inierbate. Drumul este pietruit cu balast in grosime medie de 5-25cm pe strat suport din deluviu de panta slab argilos cu bolovanis. (conform studiului geotehnic) si prezinta defecţiuni de tipul gropi, fagase, denivelări, etc.

In profil longitudinal declivitatile au si valori mari, in medie de 10 %, existand si un tronson exceptional de 60 m, ce atinge declivitatea de 24%.

Lipsa şanturilor de preluare a apelor pluviale a condus la degradarea pietruirii existente si colmatarea acesteia cu pamant.

Pe aceste drum in profil transversal panta de 2,5 % nu este asigurata, nepermiţând scurgerea apelor de pe partea carosabila, fapt ce conduce la băltirea ei si implicit la degradarea sistemului rutier existent.

Starea actuala a drumului este in mare masura datorata lipsei santurilor de scurgere a apei pluviale pe cea mai mare parte din lungimea lui si colmatarea celor existente si lipsa amenajarii in profil transversal a acestuia.

Acest drum reprezintă un factor poluant destul de important atât pentru localnicii care işi au casele de-o parte si de alta a acestuia cat şi pentru mediu, prin praful iscat la trecerea diverselor mijloace de transport sau din cauza vantului.

Lipsa unei structuri corespunzatoare care sa permita o circulatie in siguranta si confort conduce la afectarea factorilor de mediu, printr-un consum mare de carburanti si implicit producerea de noxe, praf, zgomot. etc.

Modernizarea drumului comunal va conduce la dezvoltarea zonei din punct de vedere economic si social si va avea si un efect benefic asupra factorilor de mediu, in sensul ca emisiile de praf si a noxelor produse de autovehicule se reduc considerabil.