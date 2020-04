Miroslav Giuchici jr, fost atacant al Unirii Alba Iulia, depistat pozitiv cu COVID-19 | Situație disperată în familie, 5 membri infectați, inclusiv tatăl său

Miroslav Giuchici jr, fostul atacant al Unirii Alba Iulia în două mandate, primul dintre ele în perioada 2002-2003, când s-a reușit promovarea în Divizia A, a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

Situația este disperată în familia Giuchici, 5 membri fiind infectați cu coronavirus, inclusiv tatăl acestuia, marea fotbalist din Banat „Mima” Giuchici.

În vârstă de 40 de ani, „Miro” Giuchici a evoluat în două rânduri în Cetatea Marii Uniri, ultima dată pe prima scenă, în 2005, când a înscris în 3 rînduri, un gol fiind într-o partidă cu Steaua, pe „Cetate”, scor 1-1, meci ce a avut loc în urmă cu 15 ani, mai precis în 3 aprilie 2005, la care au asistat peste 14.000 de spectatori.

În primul său sezon petrecut la Alba Iulia, sub comanda lui Aurel Șunda, Giuchici jr juca alături de Ov. Maier, Paleacu, Găldean sau T. Moldovan și a fost unul dintre golgheterii echipei, cu 10 reușite, la întâia accedere în elită a grupării albaiuliene.

A mai evoluat în Divizia A la Steaua, UM Timișoara, Petrolul Ploiești, Gloria Bistrița sau FC Brașov.

Atât Miroslav Giuchici, cât şi fiul său, au fost depistaţi pozitiv cu coronavirus. Miroslav jr. era internat de la începutul săptămânii la Spitalul „Victor Babeş” Timişoara, alături de soţia sa, care e angajată a Primăriei Sacoşu Turcesc, localitate aflată în carantină.

Ieri au fost confirmaţi cu COVID-19 şi alţi trei membri ai familiei, care urmau să fie transportaţi la aceeaşi unitate medicală. Informaţia conform căreia familia Giuchici a fost afectată de coronavirus a apărut prima dată pe portalul prosport.ro. Miroslav Giuchici jr. (40 ani), fost fotbalist la UMT şi Steaua printre altele, a confirmat pentru Pressalert că de puţină vreme tatăl său (Mima Giuchici, 65 ani) precum şi cei doi copii ai săi, care locuiau cu toţii în acelaşi stabiliment, au fost depistaţi la rândul lor pozitiv cu noul coronavirus.

„Ideea e că trebuie să-i ia şi pe taică-meu şi pe copii. Bunica, are 90 de ani, a ieşit negativ şi mama (tot negativ) externată din spital cu AVC, îţi dai seama, nu au cu cine să o lase pe maică-mea. Îţi dai seama în ce situaţie sunt?”, a declarat Miro Giuchici, aflat deja în spital.

„Sunt de luni, suntem patru în cameră. Eu doar aşa, mi-am pierdut gustul şi mirosul, în rest nu am nimic, copiii mei nu au niciun simptom, doar că am făcut o chestie preventiv să vedem ce avem de făcut. E nu ştiu ce protocol, când sunt paturi, când nu sunt îi tratează acasă. Acum vor să-i aducă aici la Victor Babeş… Soţia e ok, avea un pic respiraţia mai îngreunată”, a adăugat Giuchici jr.

„E un tratament care ni se dă cinci zile, apoi un test şi în funcţie de test poţi să pleci sau nu”, a specificat Miroslav Matea Giuchici. Fostul atacant timişorean e în prezent antrenor la Academia Ripensiei.

