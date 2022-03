Ministrului Mediului, după incendiul de la centrala nucleară din Ucraina: „Autoritățile din România nu detectează radioactivitate crescută”

În noaptea de joi spre vineri, un incendiu a izbucnit la centrala nucleară de la Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, anunță BBC News, care citează declarațiile primarului localității învecinate Enerhodar, potrivit căruia focul de la cea mai mare centrală din Europa a fost rezultatul bombardamentelor rusești.

Din fericire, nu au fost raportate modificări ale nivelului de radiaţii. Joe Biden a vorbit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre incident, potrivit CNN. Între timp, sute de mii de oameni fug din Ucraina.

Incendiul de la centrala nucleară Zaporojie a fost stins, potrivit unui comunicat al Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei.

„La ora 06:20, incendiul de la clădirea de antrenament al CNE Zaporojie din Enerhodar a fost stins. Nu există morți sau răniți”, se arată în comunicat, potrivit CNN.

În cea de-a doua rundă de negocieri, Moscova și Kiev s-au înţeles la asigurarea comună a coridoarelor umanitare pentru evacuarea cetățenilor, livrarea de alimente și medicamente. Zelenski a cerut o întâlnire directă cu Vladimir Putin, pentru „a opri acest război” și a avertizat că „dacă Ucraina cade, Rusia va ataca ţările baltice şi Europa de Est”.

În Mariupol, un port strategic aflat lângă granița Ucrainei cu Rusia, civilii sunt prinși de bombardamente intense. Forţele ruse au preluat controlul în oraşul Herson, în timp ce Kievul rămâne sub control ucrainean.

Noi imagini din satelit arată dimensiunea distrugerilor provocate de bombardamnetele masive în zonele aflate în nord-vestul capitalei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi statelor occidentale să sporească sprijinul militar pentru ţara sa, susţinând că dacă Ucraina va fi înfrântă de Rusia aceasta din urmă va ataca apoi restul Europei de Est, începând cu statele baltice, pentru a ajunge „până la Zidul Berlinului”.

Franţa a avertizat că „ce e mai rău urmează să vină”, după ce preşedintele Emmanuel Macron l-a sunat pe Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin i-a spus omologului său francez că „refuzul Kievului de a accepta condițiile Rusiei” înseamnă că va continua războiul în Ucraina.

Peste un milion de oameni au fugit din Ucraina de la începutul războiului, iar Curtea Curtea Penală Internațională a anunțat că va demara o anchetă în urma invadării Ucrainei de către Rusia.

După a doua rundă de negocieri, Rusia şi Ucraina au ajuns la un acord pentru crearea de coridoare umanitare pentru evacuarea civililor. O a treia rundă de discuţii este planificată să aibă loc cât mai curând posibil.

Ora 6:30. Zelenski: „Europeni, treziţi-vă, vă rog! Ruşii trag în centrala nucleară din Ucraina”

Preşedintele Ucrainei a afirmat, într-o înregistrare video postată pe Twitter, că arde cea mai mare centrală nucleară din Europa. Volodimir Zelenski a făcut apel la cetăţenii europeni să le atragă atenţia propriilor politicieni: „Propaganda rusă a avertizat în trecut că va acoperi lumea cu cenuşă nucleară. Asta nu mai este doar o avertizare, este real”, a afirmat Zelenski, potrivit BBC.

„Cea mai mare centrală nucleară din Europa arde chiar acum”, a spus preşedintele Ucrainei, care i-a acuzat pe ruşi că au tras intenţionat spre cele şase reactoare ale centralei de la Zaporojie folosind tancuri echipate cu termoviziune.

Volodimir Zelenski a amintit de „catastrofa globală” de la Cernobîl şi a avertizat că un accident nuclear la Zaporojie ar avea consecinţe mult mai grave: „Europeni, treziţi-vă, vă rog. Spuneţi-le politicienilor voştri că ruşii trag în centrala nucleară din Ucraina”.

„Propaganda rusă a avertizat în trecut că va acoperi lumea cu cenuşă nucleară. Asta nu mai este doar o avertizare, este real”, a mai spus președintele ucrainean.

Ora 6:01. Incendiu la centrala nucleară de la Zaporojie, după un atac al rușilor

Un incendiu a izbucnit la Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, situată în sud-estul Ucrainei, după un atac al rușilor, informează BBC News. Dmytro Orlov, primarul localităţii învecinate Enerhobar, a declarat în cursul nopţii că incendiul a izbucnit din cauza „atacurilor continue cu obuze ruse asupra unităţilor complexului nuclear”.

„O ameninţare la adresa securităţii mondiale”, a spus primarul, care a precizat că focul a fost provocat de bombardamentul continuu asupra clădirilor şi unităţilor centralei. Anterior, el anunţase lupte intense între forţele ucrainene şi cele ruseşti la periferia oraşului.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că menține legătura cu autoritățile ucrainene, care au comunicat că că echipamentele „esențiale” de la uzină încă funcționează.

The @iaeaorg is aware of the situation at the #Zaporizhzhya NPP and has already contacted #Ukrainian authorities. pic.twitter.com/lhTsFxtnMe

Imaginile capturate de camerele de supraveghere arată cum în jurul centralei cad bombele.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a cerut armatei ruse să oprească imediat atacurile cu obuze, pentru a permite intervenţia pompierilor. „Armata rusă trage din toate direcţiile asupra Centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa. A izbucnit deja un incendiu. Dacă va exploda, va fi de zece ori mai mare amploarea decât la Cernobîl. Ruşii trebuie să oprească imediat atacurile, să permită accesul pompierilor şi să instituie o zonă de securitate”, a declarat Dmytro Kuleba, conform cotidianului Le Figaro.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022