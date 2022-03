Ministrul Energiei, apel către deținătorii lanțurilor de stații de carburanți: „Urmărim foarte atent piaţa”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat în cursul serii de joi, în cadrul unei emisiuni, faptul că instituțiile statului sunt cu ochii pe piața de carburanți din România. Acesta face apel, în acest sens, la cei care operează stațiile de distribuție a benzinei și motorinei să aibă grijă la scumpirile de la pompă.

„Fac un apel către benzinari, să le spunem aşa, către deţinătorii de lanţuri de staţii de carburanţi: aşa cum eventual, vedem, cresc preţurile la motorină şi benzină, să vedem că şi scad în momentul când cotaţiile (pe pieţele internaţionale scad – n.r.). Vreau toată lumea să fie corectă. Am văzut că motorina a început uşor să crească. Am discutat şi cu Consiliul Concurenţei, urmăresc foarte atent şi ei, ANPC-ul am văzut că urmăreşte atent şi el. Urmărim foarte atent piaţa”, a declarat Virgil Popescu, joi seară, la Digi 24.

Popescu s-a arătat convins că vor mai exista fluctuaţii ale preţurilor carburanţilor la pompă.

Ministrul Energiei a reafirmat că România are suficiente stocuri de carburant, arătând că „nu există absolut nicio problemă cu aprovizionarea cu benzină, cu motorină”. Potrivit lui Popescu, România asigură 30% din consumul intern de petrol din producţie proprie, restul de 70% fiind importuri.