Ministrul Educației vrea ore suplimentare în şcoli pentru elevii care au dificultăţi de învăţare. “Un învăţător are norma de 20 de ore pe săptămână, dar uneori ajunge la 15 sau chiar 13 ore lucrate.”

Pentru elevii care nu ţin pasul la şcoală, Ecaterina Andronescu, aduce din nou în atenţie ideea orelor remediale. Ea afirma că dascălii pot sta după ore să lucreze în plus cu aceşti şcolari, deoarece oricum trebuie să îşi completeze norma didactică.

“Pentru elevii care au dificultăţi de învăţare, profesorul îi poate aduce după-amiaza, măcar de două ori pe săptămână, în şcoală, în aşa fel încât aceştia să poată să recupereze. Îi aduce pe cei care au nevoile acestea speciale, în aşa fel încât să nu mai ajungem la clasa a opta cu decalaje. Nu ai cum să formezi oameni care nu se pot recupera”, a declarat ministrul Educaţiei.

Totuşi, ministrul Educaţiei afirma că orele de recuperare nu vor face decât să completeze norma didactică a învăţătorilor.

“Nu e vorba de stat în plus. Un învăţător are norma de 20 de ore pe săptămână la clasă, pentru că, în ciclul primar, norma este de 4 ore pe zi. Dar limbă străină, religia sau sportul le predau alţi profesori, adică învăţătorii sunt scutiţi. Ceea ce înseamnă că învăţătorul ajunge la 15, chiar la 13 ore lucrate pe săptămână. Ca urmare, are de unde completă chiar în interiorul normei didactice. Dar orice cadru didactic de învăţământ universitar sau preuniversitar are aceeaşi normă cu orice cetăţean care munceşte în România, şi anume 40 de ore pe săptămână. Sigur, mai corectează lucrări, se mai pregătesc pentru a doua zi… Dar nu îmi pun problema că nu putem rezolva lucrul acesta”, a completat ministrul Educaţiei.

Ministrul Educaţiei anunţa ore suplimentare în şcoli pentru copiii care nu ţin pasul cu programa şcolară, încă din decembrie anul trecut. Acestea care ar urma să se realizeze cu aceeaşi învăţători şi profesori pe care elevii îi au şi la clasă. Măsura se va aplica elevilor din clasa a III-a până într-a VIII-a, deoarece, în opinia ministrului, unii elevi pierd ritmul începând cu clasa a III-a, iar până în clasa a VIII-a diferenţele se accentuează.

Sursa: portalinvatamant.ro