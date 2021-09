Mihai Coșer, săgeți către Gabriel Pleșa la un an de la alegeri: „Primul nume care-i va da frisoane, încă din timpul mandatului, este Damian. Gheorghe Damian.”

Mihai Coșer, fostul purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Alba Iulia nu îl slăbește pe actualul primar, Gabriel Pleșa. La un an de când ce Pleșa ocupă funcția de edil al municipiulul, Coșer propune o alternativă care „îi dă fiori” actualului primar și anume primarul Ciugudului, Gheorghe Damian.

„La mulți ani, Gabriel Pleșa!

Alba Iulia is falling!

Fără pretenția unui vizionarism profund de tip Orwell sau profeticul Kafka, minți care au anticipat ce se va fi întâmplat într-un secol recent încheiat, cred că a descrie primul an din mandatul lui Pleșa fără a include anticiparea finalului ar fi un gest frugal, pur provincial, ce n-ar ține cont de dezideratul de bază al unui politician care a câștigat un mandat: mai vreau un mandat. Pentru că lumea nu mai are răbdare și pentru că, azi, totul trebuie să înceapă cu concluzia, voi urgenta și voi pune la început de text afirmația că nu mă interesează prestația de după un an, ci alternativa la Pleșa. Iar primul nume care-i va da frisoane, încă din timpul mandatului, și-i va spori descurajarea că nu va mai conta, este Damian. Gheorghe Damian.

Pentru cei cu mai multă răbdare:

Concluzia mea nu pleacă de la faptul că după ani de zile în care am țesut fibra imaginii unuia sau a altuia, în care am fost „ăla cu textele și soluțiile”, nu e niciun efort să vezi limpede ceea ce pentru alții e doar ceață și nuanță. Deși, au fost cel puțin două momente majore în care am punctat și am fost ignorat. Unica mea justificare este că atunci când ai o problemă și nicio altă soluție, pur și simplu te dedici și faci orice s-o scoți la capăt cumva.

Situația

E absolut inutil să analizezi primul an din mandatul lui Pleșa. Omul a dovedit că se poate să mergem în urmă vreo 4 mandate. Nu știu să fi văzut pe cineva atât de vecin cu fabula, atât de vioi în a pune-n practică, copy-paste, suita de idei tembele ale administrațiilor USR-iste ce au gâtuit și aruncat în haos chestiuni banale, cursive și normale, de la transport și salubritate, la comunicare și transparență. Bizar, Pleșa nu e altceva decât ceea ce au observat toți de lângă el, mai devreme sau mai târziu. Intermitentul, sporadicul, omul obișnuit să-și uite promisiunea, uimitul, duplicitarul, cel care și-a căptușit biroul ca pe o chilie, cu icoane, nu pentru că, neapărat, crede, ci pentru candoarea popească pe care o folosește și te amăgește. Asta, în timp ce laicul din el dă semne că nu se va schimba, că învățătura creștina și morala părintească e pentru alții, că orice preot va înțelege că familia tradițională nu e pe lista ta, dar că-l poți ajuta altfel și altcumva. Pleșa e hăbăucul plin de intenții bune, care ajunge târziu și pleacă oriunde, cu felurite urgențe și soluții semețe. „Chiar în această perioadă, nu știam dar mă interesez și vă spun, ne pregătim să” – sunt piua în care Pleșa a bătut, un an, apa. Nu, nu i-a arbitrat presa mandatul. Ca să nu mai spun că n-a primit, nici pe departe, cartonașele pe care le merita și care ar fi trebuit să-l pună de mult pe banca de rezervă, în prima lui repriză, ca și căpitan de echipă. Evaziune de intenții bune, cam la asta se rezumă primul an cu Pleșa. Iar el, încă nu și-a dat seama că s-a terminat campania, promite tot ca un candidat, în timp ce ajunge să fie tot mai nedorit în USR, ca și în PNL. Vestea proastă e că toate proiectele alea de milioane de euro au parte, în continuare, de inocența și inconștiența lui Pleșa, că zona de dezvoltare e desenată pe hectare ce aparțin altora, că n-a venit nimeni cu nicio fabrică din Austria, că, în curând vom marcă o premieră absolută în materie de construcții la Alba Iulia, că autobuzele electrice sunt o problemă nedeslușită etc. Tocmai din motivele astea, plus alte câteva, pentru mulți nu mai contează ce nu poate și nu știe Pleșa. Doar alternativa. Cu Damian, PNL!

Revin la afirmația că pentru PNL, Damian va fi soluția, nu Pleșa. De ce? Pentru că, altfel, nu se va simți că Dumitrel, ca nou lider al PNL Alba, va fi corectat ceva. Chiar dacă Pleșa s-a străduit să joace la dublu, să obțină îndurarea și păsuirea greșelilor de la Hava, în același timp îndemnând vechii PNL- iști să voteze cu Dumitrel, ca fiind ultima șansă de a se întoarce la matcă, i-a scăpat, ca întotdeauna, esența. Dulcegăriile dintre Dumitrel și Damian sunt vechi, niciodată întrerupte și totdeauna susținute. Iar Pleșa va trebui să înțeleagă că el e, azi, primar pentru că, în urmă cu un an, nu s-a insistat suficient la negociat. Cum e obiceiul în politică, ranchiuna nu va ține mult și, foarte probabil ca orice discuție dintre Dumitrel și Hava, dacă va mai exista un dialog, să îl excludă pe Pleșa. Care în ciuda faptului că a vrut cu amândoi, i-a pierdut cu disperare. Va fi prima dată când prietenosul Dumitrel îî va arăta, prin excludere, că n-are de ce să se roage de el, că nimeni din PNL nu condiționează sau vrea întoarcerea lui Pleșa, iar momentul amânat acum un an, va fi reluat.

Proiectul Damian, pentru Dumitrel și cei care i-au deranjat rutina punându-l în fruntea partidului, e singurul care l-ar ajuta să treacă prin check-point-ul electoral agresiv și pus pe penalizat, spre care se îndreaptă PNL ca partid. Pentru PNL va fi un moment aproape similar cu cel cu care s-a confruntat PDL, cînd Boc a tăiat salariile. Alăturat Dacă își imaginează cineva că următorul candidat girat de PNL Alba la primăria Alba Iulia va fi un tânăr cu aptitudini reale, care nu datorează nimănui nimic, știe ce are de făcut și nici nu se roagă noaptea să ajungă primar, greșește. Prin sugestia că Alba Iulia merită un alt standard, motivând că acum un an Damian avea o intenție de vot de peste 20%, după un an în care Pleșa a dezamăgit, dar totuși a stat potolit fără să-l deranjeze pe Dumitrel cu o întrebare de genul „de ce suntem în rahat cu gunoaiele, în Alba Iulia”, urmarea firească e să nu ne mai lamentăm de ce nu poate Pleșa, ci dacă va putea mai mult Damian.

Deși nu există multe exemple de primari ai unui municipiu reședință de județ care să piardă după primul mandat, Pleșa poate fi un exemplu în sensul ăsta. Nu pot garanta, asemenea multora, că Damian se va ridica de la masa îmbelșugată unde stă, azi, singur, și-i va invita pe alții să se sature. Nici că albaiulienii, mai departe de imaginea de gospodar, vor accepta ideea că edilul din Ciugud se va putea scala și va putea performa la dimensiunea unei comunități mai vastă de vreo 20 de ori decât cea pe care o păstorește. Cert este că, încă, nu se cunosc hibe semnificative care să-i afecteze aura iar omul, spre deosebire de alți primari de comune, nu e străin de ambiții. Cum în politică alegi soluția convenabilă, nu pe cea ideală, ceva îmi spune că podul de la Ciugud va fi gata curând, la fel și drumul din zona industrială. Oricum, după primul an de mandat cu Pleșa mesajul principal ar suna, cu toate înțelesurile și nuanțele: SOS! Alba Iulia is falling! Repeat, Alba Iulia is falling!”, a scris Mihai Coșer pe blogul personal.