Mihai Coșer despre folosirea logo-ului orașului de către USR: „Jos labele de pe acest simbol”

Mihai Coșer, fostul purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Alba Iulia, a transmis prin intermediul paginii de socializare, nemulțumirea față de alăturarea logo-ului Cetății Alba Carolina cu numele partidului USR PLUS.

„Niște ani, un simbol la care am contribuit

Asumare fără scrupule, politicianism sterp, confiscare! Astea sunt primele cuvinte care-mi vin în cap.

Sunt cel care am născut, alături de alții, acest logo al municipiului Alba Iulia. Am făcut asta, la vremea respectivă, gratuit și fără a ține cont de miasmele vieții politice, doar pentru a plasa Alba Iulia într-un pionierat al orașelor care, în ciuda dimensiunii, au avut îndrăzneala să pretindă o identitate. Cu fața spre viitor, cu credința că un oraș care a adunat de-a lungul secolelor atâtea simboluri va avea o semnătură în care să se regăsească oricine s-a plimbat în Cetatea răvășită de eroarea a zeci de ani de nepăsare, în care „epoca de aur” a întors fața unui trecut din care s-a născut ROMÂNIA.

Am sperat că va exista o concluzie etică, naturală, în raport cu acest simbol. Am încurajat asocierea cu absolut orice entitate care a dat plus valoare acestui oraș. O solidaritate care ar fi trebuit să ne consacre, obiectiv, la orice nivel de reprezentare. Acolo unde interesul nostru prima, iar identitatea ne făcea reperabili. Am oferit acest drept de reprezentare oricui și-a dorit asocierea în anunțarea acestei identități, ferind acest simbol de bagatelizare și demagogie.

Nu am angajat, niciodată, acest logo în lamentarea politică și spațiul sumbru al luptei dintre partide, fără însemnătate, fără respect. Pentru că acest simbol trebuie să aparțină celor care, în mod autentic și necondiționat, sunt lipsiți de diletantism și auto-proclamare. Celor care înțeleg legătura cu acest oraș fără a datora politicului ceva.

Cine vrea să creadă și să înțeleagă că nu le-am permis nici celor față de care mi-am asumat susținerea, în ultimii ani, aberația că acest simbol poate fi un avantaj de circumstanță, va pricepe că nu voi accepta nici vaga sugerare, vulgară și nedemnă, a utilizării grosolane de către cei care nu au nicio relevanță.

Limitați-vă la ce vă pretinde partidul! Indiferent care. Jos labele de pe acest simbol!

P.S. Fiecare element grafic are o justificare. Pornind de la structura cetății, elementele cromatice ale zidăriei, promisiunea brand-ului. Nu le puteți ambala după bunul plac, iar primul care ar trebui să priceapă asta este cel care ar trebui să gireze neutralitatea acestui logo. Primarul!”, a scris Mihai Coșer pe pagina de socializare.