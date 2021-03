Mihaela Blaga (CSȘ Blaj), locul patru, cu record personal, la Campionatele Naționale pentru juniori 1

Un nou rezultat de apreciat și-a trecut în cont atleta Mihaela Blaga, la Campionatele Naționale pentru juniori 1 (Under 20).

Competiția ajunsă la a 51-a ediție s-a desfășurat în Sala de atletism “Ioan Soter” din București, iar eleva antrenoarei Cristina Man s-a clasat pe poziția a 4-a, în proba feminină de 3000 de metri, bătându-și recordul personal anterior cu peste 9 secunde, deși este junioară 2 (va împlini 17 ani în acest an).

“Ne-am fi dorit să câștigăm o medalie, dar pe undeva s-a păstrat ierarhia raportat la performanțele anterioare, Mihaela fiind creditată cu al 4-lea timp. Un lucru îmbucurător este rezultatul, îmbunătățindu-și timpul cu peste 9 secunde, în condițiile în care a concurat la o categorie superioară de vârstă”, a declarat Cristina Man. La finele acestei săptămâni sunt prevăzute finalele Campionatelor Naționale Under 18, la care vor lua startul Mihaela Blaga și Andreea Bogdan.

Dar iată rezultatele competitorilor ce au reprezentat cluburile din Alba: *David George Cozma (CSȘ Blaj, antrenor Ioana Bozdog) – locul 40 în proba de 400 metri (timpul 59.14) și locul 20 în proba de 800 metri (timpul 2:13.76); *Antonio Gabriel Maier (LPS Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 47 în proba de 400 metri (60.66); *Andreea-Maria Bogdan (CSȘ Blaj/ AC “Mica Romă” Blaj, antrenor Cristina Man) – locul 12 în proba de 800 metri (2:29.64) și locul 13 în proba de 1500 metri (5:15.51); *Mihaela Maria Blaga (CSȘ Blaj/ AC “Mica Romă” Blaj) – locul șase în proba de 1500 metri (4:49.87) și locul 4 în proba de 3000 metri (10:05.10); *Alexandra Maria Hudea (CSȘ Mediaș/ CS Atletic “Mica Romă) – locul 5 în proba de 3000 metri (10:39.31).

În acest an, mai precis la mijlocul lunii februarie, în cadrul campionatelor naționale pentru seniori, Mihaela Blaga și-a corectat prima dată recordul personal în proba de 300 metri (10:14.17), rezultat cu care s-a clasat pe locul 5 la tineret și 8 la seniori. Talentata blăjeană are baremul îndeplinit în vederea participării la Campionatele Europene Under 18 în proba de 1500 metri, dar visează să realizeze baremul și înb proba de 2000 metri obstacole, caz în care ar putea să concureze la Campionatul Mondial și Campionatul European.