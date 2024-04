Miercuri și joi, optimile de finală ale Cupei României, faza județeană | Partide interesante, Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Vama Sacă, duel cu repetiție

Miercuri și joi, optimile de finală ale Cupei României, faza județeană, 7 întâlniri fiind mâine | Partide interesante, Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Vama Sacă, duel cu repetiție

Miercuri și joi se vor disputa partidele din cadrul optimilor de finală ale Cupei României, faza județeană. Sunt mai multe dueluri interesante, remarcându-se confruntarea cu repetiție din „Arini” (la Sebeș), dintre Hidro Mecanica Șugag și Viitorul Vama Seacă, combatante care se vor întâlni de două ori în numai câteva zile, mâine, în competiția „KO”, respectiv sâmbătă, în etapa a 21-a din Liga 4.

Program:

*miercuri, 3 aprilie, ora 17.00: Șoimii Ciumbrud – Viitorul Sântimbru (arbitru An. Nagy – Turda; observator I. Lupean – Teiuș), Adu Academy Șona – Voința Stremț (L. Neagu – Teiuș; I. Cistean – Blaj), Energia Săsciori – CS Zlatna (Al. Vodă – Alba Iulia; V. Dărămuș – Alba Iulia), Spicul Daia Română – CS Ocna Mureș (D. Iviniș – Alba Iulia; Al. Rojneai – Alba Iulia), Limbenii Limba – Inter Unirea (C. Aron – Alba Iulia; C. Iancu – Zlatna), Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Vama Seacă (M. Mărginean – Blaj; Cos. Chirilă – Alba Iulia); ora 18.00: Târnavele Tiur – CIL Blaj (G. Cerghedean – Teiuș; F. Mărginean – Aiud);

*joi, 4 aprilie, ora 17.00: Fortuna Lunca Mureșului – Performanța Ighiu (R. Vlad – Alba Iulia; V. Lup – Aiud),

Sferturile de finală sunt prevăzute în 23-25 aprilie, semifinalele în intervalul 28-30 mai, iar finala în 8-9 iunie. Sezonul trecut, ultimul act s-a disputat pe “Cetate”, învingătoare fiind Industria Galda de Jos, 2-1 cu Viitorul Vama Seacă. Șoimii Ciumbrud și Târnavele Tiur sunt singurele combatante venite din Liga 5, formații care au trecut 3 tururi până la etapa actuală. Liga 4 are 14 reprezentante în această fază, FC Lopadea Nouă fiind eliminată în turul anterior (1-2 cu Șoimii Ciumbrud).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI