MESAJE și URARI de ”La mulți ani” de Anul Nou 2026. FELICITARI inspirate și amuzante de Revelion

MESAJE de "La mulți ani" de Anul Nou 2026 • URARI și FELICITARI inspirate și amuzante de Revelion

Iată mai jos o listă cu cele mai inspirate, originale şi amuzante SMS-uri şi MESAJE de REVELION care pot fi trimise de ANUL NOU 2026 către familie, prieteni, colegi şi apropiaţi.

Urări de ANUL NOU



La această cumpănă dintre ani, lasă să treacă prin fereastra sufletului tău magia sărbătorilor, lasă-te cuprinsă de fericire şi bucurie şi rămâi aşa pentru tot restul vieţii! Fii raza mea de soare şi luminează-mi această trecere, vino cu mine în lumea dragostei fără sfârşit! La mulţi ani!

Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!

Gândeşte- te la trecerea dintre ani ca la o poartă. Poţi să treci prin această poartă în Noul An şi să iei cu tine numai lucrurile bune şi apoi să închizi poarta în urma ta, astfel încât grijile şi supărările să nu te poată urma. La mulţi ani!

Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gând şi veselia de altădată!

Mesaje SMS de Anul Nou

Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu restul. La Multi Ani şi Un An Nou Fericit!

Bucuria vine din lucruri mărunte… Liniştea vine din suflet… Căldura sărbătorilor vine din inimile noastre…! An nou fericit!

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La Mulţi ANI!

Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani!

În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un 2026 minunat!

Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări, astfel încât acest nou an să îţi umple sufletul de voie bună! La mulţi ani 2026!

Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! Anul 2026 este aproape să-şi deschidă primele file albe, încă necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri!

Previziuni meteo de REVELION 2026: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!

„Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2003, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un An Nou Fericit!”

Mesaje de Anul Nou

„La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc”.

„Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. La mulţi ani!”

“Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani 2026!”

“La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani 2026!”

“Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!”

“Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma”

“Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!”

“Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!”

“Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări.”

“E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri”

“Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus”

”Anul nou bate la ușă, răul facă-se cenușă, bucurii și sănătate ,Domnul să vă dea de toate, și când nici nu vă gândiți, să fiți și mai fericiți! La Mulți Ani!”

Felicitări de Anul Nou

“Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2025, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!”

”Acum că roata timpului a mai țesut încă un an, iar cristalele fulgilor de zăpadă întregesc magia sărbătorilor, să ne bucurăm alături de cei dragi nouă, de minunea vieții și să așteptăm încrezători clipele viitorului! Sărbători fericite alături de cei dragi!”

” Vă dorim ca în noul an în care vom intra, să aveți parte de:

– 12 luni de bucurii;

– 52 de săptămâni de pace;

– 525.600 minute de credință;

– și în final 31.536.000 secunde sub Protecția lui Dumnezeu. La Mulți Ani!”

”Dragi steluțe de nea, duceți din partea mea, de mulți ani cu sănătate, pace în suflet și în toate, Harul Domnului să fie, 2026 steluțe de bucurie! Un an nou fericit!”

”Când clopotele vor suna vestind că anul s-a sfârșit, prin crengi de brad și fulgi de nea, nou vă urăm: Un an nou și feiricit!, atunci luminile s-aprind și micul clopot de argint cu clinchet viu va răsuna, șoptindu-vă bând din partea noastră: „LA MULȚI ANI !!! ”

” Aho, Aho de anul nou! Sănătate și iubire de la mine pentru tine, și la anul care vine să îți meargă numai bine. La Mulți Ani cu bucurie, sănătate, fericire,pace și multe împliniri. La mulți ani, 2026!”

Mesaje de Anul Nou

” 2026 să fie plin de realizări, bucurii,fericire și fapte bune! La Mulți Ani!!!”

“Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de caldură, iar norocul să te urmeze oriunde. Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite”!

“Aho, aho, prieten bun, care stai pe sait acum, i-a opreşte-te din scris şi ascultă ce-am de zis. N-am venit să te stresez, am intrat să îţi urez: La Mulţi Ani şi fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulţi bani, să trăieşti la mulţi ani”!

“Tată bun, mamă iubita, azi e ziua potrivită să vă spun ce vă doresc, să v-arat cât vă iubesc. Va doresc întai de toate, un an nou cu sănătate, voie bună, trai uşor, bucurie şi mult spor. La mulţi ani”!

“Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani”!

“Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani”!

”Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va uram sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfarsitul volumului sa-l cititi cu bucurie!”

Mesaje de Anul Nou

Mesaje de Anul Nou

“E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Un An Nou plin de bucurii şi impliniri! La mulţi ani!”

“Un An Nou mai fericit,

Cu de toate garnisit.

Sănătate şi iubire

Şi cu multă fericire!”

“Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea Anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La mulţi ani!”

“Sărbători fericite alături de cei dragi! Noul an să fie presărat cu realizari remarcabile, împliniri, sănătate, fericire şi baftă!”

“Anul nou… o bucurie

viaţa toată să vă fie!

Bani, maşină, fericire,

Sănătate şi iubire.

Nu-i de-ajuns să le doreşti.

Ţipă, luptă, dă din coate,

Aşa le obţii pe toate!”

Mesaje de Anul Nou

“Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani!”

“Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!”

“Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfîrşitul volumului să-l citiţi cu bucurie”

“Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie. La mulţi ani!”

“Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!”

”Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Paula Seling vecină / Și un camion pentru bani / La anul şi la mulţi ani!”

“Noul an să va aduca belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!”

“Momentele speciale ale sfîrşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”

“Multa sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!

“Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”

“Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”

Mesaje de Anul Nou

„Vă doresc de 2026 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizari, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!”

„Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

