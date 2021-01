Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul

Creştinii prăznuiesc în fiecare an, în data de 7 ianuarie, soborul Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare considerată una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creştin. El este cunoscut sub denumirea de “Înaintemergătorul”, pentru că a anunţat venirea lui Hristos. Nasterea prorocului Ioan s-a petrecut cu sase luni inaintea nasterii lui Iisus. Nasterea sa a fost vestita de catre ingerul Gavriil lui Zaharia, in timp ce acesta slujea la templu. Pentru ca nu va da crezare celor vestite de ingerul Gavriil, Zaharia va ramane mut pana la punerea numelui fiului sau, potrivit doxologia.ro. Este una dintre cele mai mari sărbători înainte de Paștele 2021. Paștele ortodox 2021 se sărbătorește în 2 mai, iar Pastele catolic 2021 se sărbătorește în 4 aprilie.

Înlătura tot ce e rău, lasă-l pe Sfântul Ioan să deschidă un capitol fericit din viaţa ta! La mulţi ani cu sănătate, Ioane!

Întocmai că Sfântul Ion, al cărui nume îl porți, învață să ierți, să fii mai bun, mai înțelept, să mă ierți când greșesc și să mă înveți să fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulți ani de Sfântul Ion!

Dumnezeu mi-a dat familia, Sfântul Ion al cărui nume îl porți mi te-a dăruit, pentru a mă bucura de o astfel de prietenie. Mă bucur că ai apărut în viață mea, că am și voi avea bucuria de a trai și simți o prietenie adevărată! Să iți fie viață binecuvântare și bucurie întocmai că numele sfanț pe care îl porți!

Că o lumina caldă ai apărut în calea mea, ai intrat în viața mea și mi-ai arătat cum să fiu un om mai bun, mai blând și mai înțelegător, întocmai că Sfântul Ion, al cărei nume îl porți. Mulțumesc că mă călăuzeșți și că ai grijă de mine!

De Sfântul Ion, să se răsfrângă asupra ta bunătatea și dragostea ce izvorăsc dintr-o inima mare și iubitoare. La mulți ani!

Îl sărbătorim pe Sfântul Ion și te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fi mereu așa, blând, bun și drăguț cu toți cei din jurul tău. Eșți un prieten de nădejde și un adevărat om. Iartă, iubește și trăiește frumos cu cei din jurul tău.

Îmi luminezi întreaga zi cu zâmbetul tău și îmi luminezi viața cu bunătatea și felul tău frumos de a fi. Aș vrea să îmi fi aproape mereu, cum ai fost și până acum și să mă bucur în fiecare zi de puritatea și căldura sufletului tău, rupt parcă din dragostea Sfântului Ioan.

Fie că Sfântul Ion să îţi călăuzească paşîi spre fericire şi împliniri. La mulți ani!

Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Ion cât mai frumoasă!

Sfântul căruia îi purtați numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște și pace și să nu lase că speranța să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!

De Sf. Ioan, cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în brațele ei în acest moment special!

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ți se pare ușor. La Mulți Ani, Ioane

Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să vă însoțească pretutindeni. Vă doresc o zi de Sf. Ion cât mai frumoasa! La mulți ani!

Iți urez La mulți ani, pentru că porți acest nume și fie că Sfântul Ion pe care îl reprezinți, să-și coboare ochii asupra ta și să iți dăruiască fericirea dorita și liniștea interioara

Sfântul căruia îi porți numele să te ocrotească în fiecare zi. La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!

Să-ți dea Domnul sănătate, judecata înțeleaptă, viață lunga pământească, ce dorești să se împlinească!

Sănătate, frumuseţe, vise, adevăr, încredere, iubire. De aceste lucruri să ai parte de ziua ta şi în zilele ce vor urma! La Mulţi Ani de Sfântul Ioan!

Păstrează-ți sufletul tânăr și bucura-te neîncetat, pentru mine ramai un prieten de nădejde și un om de valoare! Fie că lumina Sfanțului Ion să ne lumineze viețile și mintea mereu! La mulți ani!

La mulți ani și Sfântul Ion să te călăuzească mereu!

Fie că darul iubirii, al fericirii, al împlinirii să fie ale tale începând de astăzi, de ziua ta! La mulţi ani!

