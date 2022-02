Meciuri amicale, Viitorul Vama Seacă – Nicolae Linca Cergău 1-3 (1-3)

Fotbalul feminin din Cetatea Marii Uniri urcă la un nou nivel prin recentul parteneriat între ACS Student Sport Alba Iulia și Liceul German Sebeș.

“Educația și sportul merg mână în mână. Le spunem mereu micuțelor jucătoare că sportul nu e de ajuns și de fapt încurajăm fetele să învețe bine la școală și apoi să vină la fotbal. Trebuie completat cu performanță în educație. Iar aici intervine Liceul German din Sebeș. O insituție în care avem toată încrederea. Oamenii de acolo pun cu adevărat umărul la dezvoltarea noilor generații din România!”, a transmis Cătălin Costea, președintele clubului albaiulian.

Astfel, în baza acestui parteneriat se dorește ca în viitorul apropiat să fie organizate evenimente la nivelul sportului de masă, zile speciale dedicate nu doar învățăturii. În acest context, al colabărării, în Sala de Sport din Lancrăm, ce aparține de Liceul German Sebeș, s-a desfășurat turneul național de fotbal în sală Under 14, Under 19 și două etape din competiția dedicată senioarelor.

“Dacă la Under 14 am avut anumite sincope și ne-am trezit conduși de echipa din Arad, la Under 19 și senioare putem spune ca a fost altceva prin prisma rezultatelor, reușind să câștigăm. Fetele noastre ne-au oferit un meci nebun, noi Student Sport Alba Iulia fiind obișnuiți cu așa ceva! În ultima etapă avem nevoie de 18 goluri diferență pentru a câștiga Campionatul Național Under 19 la fotbal în sală, având puncte egale cu echipa de pe primul loc ACS Șoimii Șimand. Am reușit să producem imposibilul și am câștigat cu 18-0 contra echipei ACS Șiriana Șiria”, a adăugat Cătălin Costea, antrenor ce s-a bazat pe efectivul: Adriana Avram, Antonia Botescu, Andrada Vasînc, Alexia Ursu, Andreea Berghezan, Ariana Iosa, Roxana Bocăniciu, Ionela Borcea, Andrada Muntean, Anamaria Scrob și Carla Coraș. La acest turneu au participat echipe din: Timișoara, Arad, Arad, Câmpeni și Brașov.

Având multe activități sportive, o necesitate urgentă o reprezintă problema transportului, întrucât în prezent părinții fetelor sunt șoferii și transportatorii echipei de fotbal feminin. Astfel, ACS Student Sport Alba Iulia intenționează să achiziționeze un microbuz pentru a facilita transportul, prețul fiind de 9000 de euro, lansându-se o campanie în acest sens în mediul online (You4Edu.ro).

“Prin intermediul acestei platforme de donații, rugăm toți simpatizanții sportului și nu numai să ne sprijine pentru proiectul nostru. Susține fotbalul feminin. Avem nevoie de un microbuz”, a transmis profesorul Cătălin Costea, omul bun la toate care coordonează întreaga activitate a ACS Student Sport Alba Iulia, club înființat în 2013 (informații la telefon 0751/486406).