Meciul de la Reghin al Industriei Galda, amânat: Care este motivul

Echipa CS Municipal Unirea Alba Iulia a cucerit medaliile de bronz în cadrul Cupei României la polo senioare, în cadrul competiției organizate la Oradea, în Bazinul “Crișul”.

Este prima participare a formației din Cetatea Marii Uniri la acest nivel, noutatea fiind prezența celebrului antrenor român Viorel Rus pe banca tehnică a grupării albaiuliene.

“Suntem bucuroși că am reușit să formăm o echipă de senioare, dar și pentru acest rezultat. Trebuia să dăm continuitate formațiilor Under 15 și Under 17. De la anul ne vom bate pentru titlu și cupele europene”, a precizat Radu Mircea Urcan, directorul CSM Unirea Alba Iulia.

Originar din Cluj Viorel Rus (70 de ani) este unul dintre cei mai valoroși antrenori români ai momentului, iar aducerea sa reprezintă o adevărată lovitură de imagine. Viorel Rus a jucat la Dinamo timp de 18 ani, între 1969 și 1987, timp în care a câștigat 11 titluri de campion național. A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice (1972, 1976 și 1980), cu cel mai bun rezultat obținut la Montreal 1976 (locul 4).

La Oradea, clasamentul a fost următorul: 1. Steaua București (victorie 14-13 în meciul decisiv cu Rapid pentru medaliile de aur), 2. Rapid București, 3. CSM Unirea Alba Iulia, 4. CSU Oradea. Cu Viorel Rus – antrenor principal, secondat de Ovidiu Pocol, rezultatele CSM Unirea Alba Iulia au fost următoarele:

CS Rapid București – Unirea Alba Iulia 21-9, CSM Unirea Alba Iulia – Steaua București 7-15, CSU Oradea – CSM Unirea Alba Iulia 9-18. Titlul de cea mai bună jucătoare a fost câștigat de Alina Olteanu de la CS Rapid București.