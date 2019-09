Mărturiile CRIMINALULUI de la Caracal. Susține că le-a omorăt pe cele 2 fete ”din greșeală

Declarațiile date de Gheorghe Dincă în fața anchetatorilor par a face parte dintr-un scenariu bine pus la punct de criminal. „Monstrul din Caracal” a recunoscut că le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, dar susține că ambele crime s-au petrecut din greșeală.

Gheorghe Dincă spune că, în ambele cazuri, nu a dorit să se ajungă la crimă și, mai mult, că ar fi încercat să ofere „primul ajutor” atunci când Luiza și Alexandra au căzut la pământ după ce fuseseră lovite cu bestialitate.

„Am certat-o (n.red. – pe Alexandra Măceșanu) şi ea a răspuns şi atunci am lovit-o cu palma mâinii drepte peste faţă, moment în care aceasta a căzut lângă o masă, lovindu-se de ciment.

Nu s-a mai ridicat şi am crezut că se preface ca să nu o mai bat. Am lăsat-o circa 1 minut, după care am ieşit afară şi am revenit. Am început să o mişc şi am văzut că nu se mai mişca.

Când am mişcat-o am constatat că a început să îi curgă sânge pe nas. Din gură nu îi curgea sânge. Îi curgea sânge şi din urechea dreaptă, partea pe care căzuse. Nu ştiu dacă mai respira.

Am observat că mişca un picior ca un spasm. Mi-am dat seama că este posibil să fi murit. Nu judecam, m-am panicat şi nu m-am gândit să chem ambulanţa. Îmi amintesc că atunci a curs sânge şi pe podea de la fată.

Am observat că fata se răcea şi mi-am dat seama că nu îşi va mai reveni”, le-a povestit Dincă anchetatorilor.

Scenariul „creionat” de Dincă este aproape același și în cazul Luizei Melencu.

„Am intrat în discuţii care au devenit violente şi i-am dat o palmă cu mâna dreaptă peste obraz, fata a căzut jos cu faţa în sus, între pat şi perete, cu capul către noptieră, s-a lovit puternic cu capul de ciment.

Fata nu se mai mişca şi am crezut că se preface ca să nu o mai lovesc. Am aşteptat să vad dacă îşi revine, dar aceasta nu şi-a revenit. Nu sângera la nivelul capului, dar cred că îi venise ciclul pentru că se murdărise pe pantaloni.

Am intrat în panică văzând că nu mai mişcă, am încercat să o resuscitez, făcându-i diverse mişcări. Am observat că îi apăruse spumă la gură şi se auzea un pic de horcăit.

M-am uitat mai bine la ea şi am observat că îşi înghiţise limba. Am încercat cu mâna să îi extrag limba dar nu am reuşit. Am constatat apoi că fata murise”, a declarat Dincă, potrivit cancan.