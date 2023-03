MARȚI| Piesa ”Iepurele Alb, Iepurele Roșu”, de Nassim Soleimanpour, prezentată de Grupul Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Scrisore de 8 martie pentru mama: Mesaje emoționante pentru cele care ne-au dat viață. Scrisori scurte pentru mame și femeile din viața noastră

Mama este cea mai importantă fiinţă din viaţa noastră de adult, ea fiind cea care ne-a dat naştere şi ne-a crescut. Ziua de 8 martie reprezintă prilejul perfect pentru a transmite cele mai frumoase și calde mesaje pentru mama.

„Dragă mămica mea, De ziua mămicilor din întreaga lume să știi că, pentru mine, tu ești mămica cea mai bună dintre toate. Tu ești cea care mi-a dat viață, îmi zâmbește în fiecare dimineață și mă sărută de “noapte bună”, de atunci, în fiecare zi. Iubirea ta mă însoțește în fiecare zi la școală și mă face să trec mai ușor peste greutățile mele de copil. Eu cred că fără binecuvântarea ta zilnică nu aș fi la fel de veselă și nu aș lua note bune la școală. De ziua ta, mămica mea, îți mulțumesc că mă iubești și m-ai învățat să-i iubesc și pe alții!”

„Când știu că ești în preajmă, mă simt cel mai bine. Alături de tine mă simt acasă, oriunde n-am fi noi. Mă înconjori mereu cu iubire și tandrețe. Radiezi căldură, bunătate și dragoste. Mă încălzești cu blândețea și grija ta. Dragostea ta niciodată nu cunoaște limite! Mâinile tale sunt cele mai afectuoase și mai blânde! Mai mult decât orice, îmi place să simt căldura mâinilor tale. Îmi place când mă îmbrățișezi – de parcă m-au cuprins razele soarelui și mi-au încălzit adâncul sufletului meu! Mâinile tale mă vindecă, pentru că în ele se regăsesc iubirea și grija”.

„Ești mereu gata să mă sprijini și întotdeauna găsești cuvinte de mângâiere și alinare pentru mine. Mami, cuvintele tale sunt mai prețioase decât aurul și diamante strălucitoare! Mă asculți mereu și nu mă judeci niciodată. Ești mereu gata să iubești și să ierți, așa cum nimeni nu poate. Ești cea mai scumpă, mămico! Chiar și atunci când îmi reproșezi greșelile, știu că deja mi-ai iertat totul în inima ta. Tu crezi în mine ca nimeni altcineva. Mereu îmi aduci noroc și îmi dai încredere în ziua de mâine, încrederea că voi reuși în toate! Mă ajuți prin cuvinte și fapte. Mulțumesc!”

„Astăzi, soarele strălucește mai mult decât de obicei, păsările cântă mai tare, iar pe fețele oamenilor sunt schițate mai multe zâmbete. Această zi nu este una obișnuită, pentru că azi este ziua ta, dragă mămică! Chiar și natura te felicită: razele soarelui se joacă în părul tău, mesteacănul foșnește cu frunzele sale sub fereastră, vrăbiuța vestește cu bucurie felicitările. Eu îți doresc să te bucuri mereu de viață. Să te bucuri de soare, de picăturile ploii, de flori și de zăpadă. Bucură-te de cei dragi. Bucură-te!”

„Mami! Ești pentru mine cea mai bună prietenă, ca o soră mai mare. Pot împărtăși cu tine fericirea mea și îți pot spune durerile și necazurile mele. Tu ești îngerul meu păzitor care mă conduce prin viață și nu mă lasă să mă împiedic. Mi-ai dat cel mai valoros lucru – viața. Voi încerca să o trăiesc astfel încât să te mândrești de mine și să nu ai motive de rușine. Voi încerca să fiu o mamă la fel de bună și pentru copiii mei. Fiecare zi să-ți fi plină de bucurie!”

„Mamă, ești persoana cea mai valoroasă pentru mine pe întreg pământ. Mă prețuiești și ești gata să-mi ofere totul! Poate nu-mi amintesc primul meu cuvânt și primul pas, dar îmi amintesc perfect că în momentele grele, mereu ai fost alături. Apreciez sprijinul tău. Nu m-am simțit cu nimeni atât de cald și confortabil precum cu tine. Mâinile tale sunt cele mai afectuoase! Te iubesc!”

„Dragă mamă, îţi doresc o primăvară frumoasă, la fel ca tine. Mi-aş dori să fii lângă mine, să fim unul lângă celălalt şi să petrecem timpul pe care l-am pierdut. Chiar dacă nu eşti aproape de mine, să ştii că mă gândesc mereu la tine şi abia aştept să vii acasă”.

„Când zâmbești, fața ta strălucește și sufletul meu se umple de căldură. Râsul tău este cel mai plăcut și mai frumos sunet pe care l-am auzit vreodată și când îl aud, întregul meu corp râde odată cu tine. Când simt atingerea ta, simt fiecare bătaie a inimii tale. Când mă îmbrățișezi, simt căldura, bunătatea și dragostea ta neegoistă, dragoste pe care numai o mamă o poate da. Ești totul pentru mine”

„Mămica mea, m-ai învățat că speranța poate fi găsită în locurile cele mai puțin așteptate. M-ai învățat că fericirea nu se găsește în lucruri scumpe, materiale și tranzitorii, ci în cele mai mici plăceri și detalii pe care le simțim și le vedem în fiecare zi. În oamenii care ne înconjoară. Dar cel mai important, în noi înșine”.

„Tu ai fost persoana care mi-a dat viata si pentru asta iti sunt foarte recunoscator. Tu esti femeia cea mai importanta din viata mea. Fara tine nu as exista pe pamant si nu as mai avea un rost in viata. Pentru ca m-ai invatat ce inseamna iubirea, eu ti-o daruiesc pe a mea. Mama este un simplu cuvant care inseamna multe, mai ales pentru mine. Nu cred ca exista om mai frumos , mai gingas decat tine. Te-ai zbatut sa ma faci om. Persoana care m-a invatat sa merg, sa vorbesc, care ma facea mereu sa rad cand eram trist. Multumesc mama ca existi!”

„Mamă, mi-ești cea mai dragă și apropiată persoană! Ești persoana principală din viața mea! Cea mai minunată, iubită, deșteptă, cea mai înțeleaptă femeie din lume, cea mai grijulie și mai atentă. Toți oamenii din lume au o mamă, dar numai eu o am pe cea mai uimitoare!”.

„Ai un suflet bun și o inimă binevoitoare. Datorită bunătății și sincerității tale atragi orice persoană. Ochii tăi sunt ca stelele în timpul nopții, iar zâmbetul tău este ca soarele în timpul zilei. Poți fi numită pe bună dreptate ocrotitoarea vetrei noastre familiale. Ești cea mai bună mamă pe care o poate visa orice copil!”

„Cu fiecare respirație îmi amintesc de gingășia mâinilor tale. De fiecare dată când privesc spre cer îl rog pe Dumnezeu să-ți dea sănătate. Soarele să-ți strălucească în fiecare zi și să-ți întărească credința în vise. Îți doresc să fii fericită, să nu știi ce înseamnă necaz și să te bucuri din plin de fiecare zi trăită. Dragă mamă, indiferent de câți ani nu aș avea, întotdeauna înainte de somn îmi amintesc cântecul de leagăn pe care mi-l cântai, îmi amintesc de mâinile tale blânde și glasul plăcut care îmi dădea acel sentiment de siguranță care uneori este atât de necesar și în prezent. Te iubesc!”

„Mama tu ai fost primul meu cuvânt pe care l-am rostit vreodată. De când mai născut și până acum nu mi-ai lipsit niciodată. Eu știu că tu mă adori și chiar de mai fac și rele oricum tu mă iubești indiferent de ele. Aș vrea tot timpul să zâmbești și să fii tot timpul fericită. Dar poate viața e mai grea atunci când ești mămica. Să am de toate tu lupți și nu-mi lipsește chiar nimica. În această zi îți doresc să fii cea mai fericită! Iar eu îți voi fi alături să te îmbrățișez și să-ți mulțumesc pentru toată dragostea oferită! Te iubesc!”

„Dragă mamă! Îți doresc mereu să zâmbești, pentru că zâmbetul tău face ca această lume să fie mai strălucitoare și frumoasă, să nu plângi niciodată, pentru că nimic în lume nu merită lacrimile tale. Să crezi mereu în tine, pentru că ești cea mai uimitoare femeie pe această planetă! Te iubesc foarte mult și îți mulțumesc că ai creat o familie atât de minunată ca a noastră. Te sărut și te îmbrățișez călduros. La mulți ani!”

„Dragă mamă, îţi doresc o primăvară frumoasă, aşa ca tine. Să ştii că îmi este foarte dor de tine şi te aşteptăm acasă. Te iubesc, mamă! Şi la mulţi ani! Că tot e şi ziua ta îţi doresc multă sănătate. Cu drag, fiul tău.”

,,Vezi, mămica mea cea bună,/ Tare mult aș vrea să scriu/ Dar sunt mică și nu știu/ Pentru mine, blândul soare/ Îți trimite o scrisoare,/ Căci pe foaia de caiet/ Uite-a coborât încet,/ Cu miez galben și fierbinte/Cu dragoste, fiica ta!”

,,Dragă mamă, Te iubesc foarte mult și îmi cer scuze dacă te-am supărat. Ești foarte dulce, ca mierea de flori. Și dacă te-am supărat îți promit că nu o să te mai supăr niciodată. Cu drag, fiul tău!”

,,Dragă mamă, te iubesc chiar dacă ești bătrână sau tânără. Eu te respect foarte mult! Mulțumesc că m-ai crescut foarte bine. Promit să scriu mai frumos la școală și voi fi mai cuminte acasă. Cu dragoste”.

,,Te iubesc din tot sufletul meu, mama mea frumoasă! Și îți spun că știu și eu că și tu mă iubești pe mine și sper să-ți placă scrisoarea mea. Un an fericit și bun! Cu drag, fiul tău”.

Pentru că 8 martie este ziua femeii, v-am pregătit un set de urări de 8 martie pentru femeile din viața voastră