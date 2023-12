Marți, 12 decembrie: Spectacolul URSUL, după Anton Pavlovici Cehov, încheie Stagiunea cu Skepsis 2023, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Marți, 12 decembrie: Spectacolul URSUL, după Anton Pavlovici Cehov, încheie Stagiunea Skepsis 2023, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Marți, 12.12.2023, ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Skepsis vă prezintă spectacolul “Ursul”, după Anton Pavlovici Cehov, autor exponent al realismului în arta dramatică.

Operele lui A.P.Cehov surpind cu o fineţe şi profunzime sclipitoare zbuciumul sufletesc al omului, conflictele interioare, fragilitatea fiinţei, venind cu ironii subtile adresate societăţii ruse de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. “Ursul” este una dintre piesele într-un singur act ale autorului, bazată pe o intrigă simplă, însă a cărei temă o face actuală oricărei generaţii – veşnicul conflict dintre bărbat şi femeie.

URSUL este unul dintre cele mai îndrăgite spectacole din repertoriul trupei SKEPSIS, fiind jucat an de an, premiera înregistrându-se în anul 2003 – un spectacol cu caracter comic și un mesaj care rămîne mereu actual, care vorbește despre trecut și prezent, despre prejudecăți, despre urmărirea propriului interes, despre sentimente și gânduri profunde într-un joc în care fiecare personaj are o luptă de purtat cu ceilalți și cu sine însuși. O vizită neașteptată ne tulbură liniștea sau ne schimbă viața?

Biletele (20 lei pt adulți; 10 lei pt elevi, studenți și pensionari; 5 lei pt copii) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de Joi, 16.11.2023, între orele 09-15.00 sau în ziua spectacolului până la ora 18.30. Aceste fonduri sunt direcționate spre susținerea proiectului.

Evenimentul este prezentat în cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2023 – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

