Marius Hațegan, despre raportul de activitate al Primarului Municipiului Alba Iulia: „Sunt foarte multe chestiuni care nu au absolut nicio legătură cu ceea ce ar trebui să se întâmple în oraș”

În cadrul unei conferințe de presă la sediul PNL Alba, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a adus în discuție raportul de activitate al primarului Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

„În acel raport sunt foarte multe chestiuni care nu au absolut nicio legătură cu ceea ce ar trebui să se întâmple la ora actuală în oraș.

În primul rând se vorbește ca și despre o realizare importantă, reorganizarea Primăriei și anume cheltuielile de funcționare au scăzut, ceea ce este fals.

Știți foarte bine, cu toții, că cheltuielile de funcționare în Primăria Alba Iulia au crescut. Au crescut foarte mult și asta se vede și în acea execuție bugetară care o să fie probabil votată luni în ședința de consiliu.

Ea nu a trecut în ultima ședință, dar se vede foarte clar acolo cum cheltuielile de funcționare au crescut. În primul rând, în Primărie, după 2020, s-au angajat 80 de oameni în plus față de câți erau.

Categoric că acest lucru duce la creșterea cheltuielilor de funcționare.

O altă realizare pe care am văzut-o în acest raport de activitate este Grădinița 16. Știți că acolo, la fosta cantină de la Domșa, se construiește Grădinița 16, pe POR. Acolo domnii de la Primărie au încercat să renunțe la acest proiect și noi nu am fost de acord cu acest lucru.

Sigur, au fost foarte multe ezitări, într-un final s-a semnat contractul de execuție pentru Grădinița 16, însă, fiind pe Programul Operațional Regional lucrările fiind foarte, foarte mult întârziate, 90% din cheltuielile cu această grădiniță vor cădea pe bugetul local, deci vor fi suportate din bugetul local.

Se mai vorbește acolo, în darea asta de seamă, despre ansamblul urban din Gheorghe Șincai, unde termenul de finalizare este 31.12.2023, un termen nerealist. Nu va fi finalizată lucrarea în 31.12.2023, cu toate că acolo s-a luat un credit de 19 milioane de lei.

Termene absolut nerealiste sunt și pentru următoarele investiții:

Sala de sport de la Școala Avram Iancu – februarie 2024 – nu se va întâmpla lucrul acesta

Rețelele de apă și canal de pe Emil Racoviță – acolo s-a semnat contractul pe Anghel Saligny, nu s-au plătit lucrările pentru constructor, constructorul a și plecat de acolo, deci în momentul de față, în șantier, construtorul nu mai este pentru că nu și-a primit banii, iar noi venim și spunem că finalizăm lucrarea în 2024. Exclus așa ceva.

Extinderea rețelelor de apă și canal în Orizont – Același lucru. Știu că s-a semnat contractul de execuție, tot pe Anghel Saligny. Acum, eu nu vreau să fiu rău, dar colegii de la USR nici măcar nu au votat bugetul pentru acest program, Anghel Saligny, iar acum ei se laudă cu proiectele care au fost depuse pe Anghel Saligny.

Să știți că și noi avem proiecte foarte multe pe Anghel Saligny, dar noi ne-am asigurat, în momentul în care am făcut bugetul, pentru fiecare proiect, o sumă, un cashflow, pe care să îl avem din bugetul local și în momentul în care un constructor vine cu situații de lucrări, noi nu trebuie să mai stăm până când rambursăm banii de la Ministerul Dezvoltării, plătim urgent, după care poate să dureze și 2-3 luni de zile această rambursare pentru că acel constructor poate să continue să își facă lucrările.

Aș vrea să mai spun un lucru legat de un proiect la care Primăria a renunțat. Este vorba despre Muzeul Copilului. Este tot un proiect pe POR, iar acești bani au fost pierduți. Acești bani puteau fi mutați foarte simplu pe alte proiecte. S-a renunțat la proiect, dar banii au fost pur și simplu pierduți.

De proiectele de mobilități știți ce se întâmplă. Au atins limita insuportabilului în oraș, în momentul de față suntem undeva la 30% și aici vorbesc despre graficul valorii, pentru că pe noi asta trebuie să ne intereseze acum, cât de mult putem să plătim până la 31.12.2023, ca să avem cât mai puțin de efectuat cheltuieli din bugetul local.

Suntem doar la 30%, hai să zicem că mai lucrăm o lună de zile, dacă mai fac constructorii niște situații de lucrări, să mergem până la 40, vă dați seama că o să ajungem ca 60% din această investiție să o plătim din bugetul local. În cifre absolute nu pot să vă spun dar să știți că sunt enorm de mulți bani.

Am mai văzut în acea dare de seamă niște chestiuni cu care Primăria nu are nicio treabă, cum ar fi centura de nord a Municipiului. Ce treabă are Primăria cu centura de nord? Nu înțeleg.

Aceasta a fost preluată integral de Consilul Județean și noi continuăm să lucrăm la ea.

Am mai văzut că se modernizează Stadionul Cetate, am mai văzut că se face sală polivalentă, că sunt depuse proiectele pe CNI.

Nu vă supărați pe mine, pe lista CNI, pe lista sinteză, sunt 7.000 de proiecte depuse. Nici în 10 ani nu o să ajungem să finanțăm aceste proiecte pe CNI și ele sunt trecute la realizări, după 3 ani de mandat.

Niciodată Municipiul Alba Iulia nu s-a confruntat cu astfel de chestiuni ca în ultimii 3 ani, adică cu proiecte ieșite din graficul de execuție, cu datorii imense, cheltuieli nejustificate, cu chestiuni făcut cu „herupism”, hai să facem numai să terminăm până la 31.12.2023, fără a avea grija să avem ceea ce înseamnă calitatea lucrărilor”, a explicat Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba.