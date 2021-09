Maria Botiş-Ciobanu, rapsodul moţilor: „Iubirea de neam este cea mai puternică iubire…căci toate celelalte pasiuni omeneşti se sting şi dispar”...

O căsnicie cât o viață de om: Care sunt secretele unei căsătorii de 50 de ani, „Nunta de Aur”, ale unei familii din Alba Iulia. „Este puțin foc la început”

Familia Filipescu, la fel ca peste 50 de familii din Alba Iulia care au sărbătorit „Nunta de Aur” astăzi, 5 septembrie, ne-au împărtășit care este „rețeta” unei căsnicii cât o viață de om, de 50 de ani.

„Vorba cântecului, „Dacă dragoste nu e, nimic nu e”. O căsnicie de 50 de ani în care ne-am răbdat, în primul rând, unul pe altul. Și mai trebuie și câte un compromis făcut. Să mai treci cu vederea peste una, alta. Să te faci că plouă, că ninge.

Pentru mine a fost o perioadă și cu bune și cu mai puțin bune și am trecut peste ele. Am trecut pentru că ne-am înțeles, am discutat, am găsit soluțiile cele mai bune în familie. Ne-am sprijinit și pe sfaturile părinților noștri, care acum, cu regret spunem că nu mai sunt printre noi.

Ne-am suplinit unul pe celălalt, am crescut doi copii frumoși. Acum avem 5 nepoți de care ne bucurăm extraordinar de mult și, cum spunea soția, dacă există iubire și înțelegere, toate se rezolvă. Nu putem spune că au fost doar lucruri extraordinar de bune, de multe ori te mai și cerți, că așa este în viață, dar împăcarea este frumoasă și noi am făcut-o cu succes. Pentru că am lăsat unul după celălalt.

Este puțin foc la început, dar pe urmă, ce dă ori unul, ori altul și lucrurile merg mai departe în consens, cum se spune în politică. Este greu acum să mai spunem că avem proiecte. Dorim să avem proiectul care se numește „sănătate”. au declarat cei doi, pentru ziarulunirea.ro