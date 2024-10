MÂINE | Salonul de carte și revistă, la Blaj: Androidul romantic, Povestea Regelui An și a celor patru Anotimpuri și Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, prezentate la cea de-a treia ediție

Androidul romantic, Povestea Regelui An și a celor patru Anotimpuri și Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba vor fi prezentate la Salonul de carte și revistă de la Blaj.

Vineri, 11 octombrie 2024, în contextul sărbătorii Ziua Școlii Ardelene, Despărțământul „Timotei Cipariu” Blaj, cu sprijinul Primăriei Municipiului Blaj organizează cea de-a treia ediție a Salonului de carte și revistă. Salonul va avea loc la Palatul Cultural Blaj – Foaier și va începe la ora 10:00.

La această ediție, pentru prima dată, este invitată Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, context în care vor fi prezentate publicațiile proprii: antologiile Verbum și Povești de noapte bună și revistele Viața bibliotecii și Metodica. La invitația organizatorilor, tot cu acest prilej se vor lansa și Androidul romantic, autor Silvan Stâncel și Povestea regelui An și a celor patru Anotimpuri, autor Daniela Floroian.

Despre Androidul romantic, criticul Ioan Holban scrie în România literară nr. 35/2024: „În ordinea acestor delimitări, poemele din Androidul romantic se structurează în jurul unor nuclee tonale, unde limbajul este tratat ca o materie muzicală, iar sonoritatea cuvintelor capătă o importanță covârșitoare: „stau în bibliotecă / singur / scriu poezie / bani / nu mai sunt / de chirie / tăcute / sunt toate / cărțile / mute / vorbesc / șușotind / timpuri trecute / corpuri inerte de sub pământ / stau înghețate / acum / în / cuvânt / așteaptă căldură“ (singur în cuvânt); „eram un copac / și nu pădure / eram doar vorbă / fără gând / lipsea tăcerea / din cuvânt / eram doar zâmbet / nu durere / credeam în feți – frumoși și zâne / și nu-mi era deloc rușine / așa ca azi“ (ieșirea din paradis). [ … ] Androidul romantic este cartea unui poet adevărat despre care, nu mă îndoiesc, vom mai auzi, în lirică și / sau în muzica de pe albumele sale”. ( https://romanialiterara.com/2024/09/intreganduri/ )

La Povestea Regelui An și a Celor Patru anotimpuri, o cronică de carte semnată de criticul literar Sonia Elvirean a apărut în Revista Discobolul, nr. 301-302-303 din 2023. Profesoara Sonia Elvireanu, cu o bogată experiență atât în literatură cât și în învățământ, afirmă că: „Feblețea Danielei Floroian rămâne povestea pentru copii. Daniela Floroian debutează ca povestitor în anul 2004, cu volumul Poveşti scurte despre sfinţi, urmată în anul 2005 de Povestea Regelui An. După câteva cărți de interviuri, revine la literatura pentru copii în 2022 cu Povestea Regelui An și a celor patru Anotimpuri. [ … ]. Autoarea ne spune o poveste senină, cu deosebită sensibilitate, evident talent de povestitor și o veritabilă artă a dialogului. Ea are darul de-a creiona și emoția personajelor, de-a însufleți poetic cuvântul […].” ( https://www.bjalba.ro/wp-content/uploads/2023/04/DISCOBOLUL-1-2033.pdf )

Salonul de carte și revistă va fi urmat, în sala mare a Palatului Culturii Blaj, de Ziua Școlii Ardelene, un eveniment care va debuta la ora 16:30 cu o expoziție de artă populară, în care vor expune cercurile ASTRA din Blaj, Valea Lungă și Pănade.

De la ora 17:00 programul va cuprinde transmiterea unui mesaj din partea Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan, conferința „Avram Iancu și spiritul Școlii Ardelene” – prezintă Acad. prof. univ. dr. IOAN BOLOVAN; un eveniment editorial prezentat de Vasile George Dâncu, director la Editura Școala Ardeleana; aniversarea culturale a prof. univ. dr. Cornel Tatai – Baltă și a prof. Ana Hinescu, fost director al Bibliotecii „Școala Ardeleană din Blaj” și recitalul cunoscutului interpret de folclor NICOLAE FURDUI IANCU, acompaniat de Grupul Instrumental Crai Nou. Evenimentul este prezentat de Daniela Floroian iar intrarea la toate activitățile desfășurate cu acest prilej este liberă.

Ziua Școlii Ardelene este organizată de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Blaj, Palatul Cultural Blaj, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj, Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, ASTRA – Despărțământul „Timotei Cipariu” Blaj, Fundația Transilvania Leaders și Editura Şcoala Ardeleană.

