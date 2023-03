Mâine, pe “Cetate”, CSU Alba Iulia – Unirea Ungheni | Start dificil pentru studenți, contra pretendentei la promovare!

Două deplasări consecutive la Cluj-Napoca are Metalurgistul Cugir în debutul sezonului de primăvară. Prima dintre ele, sâmbătă, la Baza Sportivă “Dan Anca”, de la ora 15.00, cu Viitorul Cluj (penultima clasată, cu 10 puncte), iar în următoarea rundă, a 17-a a sezonului regular, este disputa cu Sănătatea Cluj.

De pe poziția secundă a Seriei 9 din eșalonul terț (28 de puncte), “roș-albaștrii” vin după 3 victorii consecutive înregistrate în finalul anului trecut și mai au nevoie de două puncte în aceste 3 dispute pentru a fi siguri de accederea în play-off. În tur, sub Drăgana a fost 3-0 pentru elevii lui Lucian Itu, însă în urmă cu un an tinerii clujeni s-au impus pe teren propriu cu scorul de 2-1 (rezultat ce a parafat prezența în play-off). Trupa condusă de Marius “Papi” Popescu (antrenor originar din Totoi) are două succese interne în acest campionat, însă ultima victorie stagională, 3-0 cu CS Ocna Mureș (singurul meci câștigat împotriva combatantelor din Alba), datează din 12 noiembrie (în următoarele etape a mai cules un punct).

“Vrem să începem cu dreptul și să câștigăm, chiar dacă terenul sintetic reprezintă un impediment pentru noi. Întâlnim un adversar incomod, care sezonul trecut s-a calificat, surprinzător, în primele 4 formații. Sunt două deplasări la rând în care ne propunem să nu plecăm cu mâna goală”, a spus Lucian Itu, care nu se poate baza pe Haj – accidentat.