Mâine, Allianz MTV Stuttgart – Volei Alba Blaj, în preliminariile Ligii Campionilor | Ultimul asalt pentru intrarea în grupele competiției stelare

Volei Alba Blaj dispută marți, 13 noiembrie, de la ora 20.00, în “SCHARRena” din Stuttgart, cel mai important meci al finalului de an! Returul cu vicecampioana Germaniei, transmis în direct de Digi Sport 4, din turul al treilea preliminar Ligii Campionilor, decide direcția drumului pe care va purcede vicecampioana Europei: grupele Champions League, pentru al 4-lea an la rând, sau Cupa CEV. În prima manșă, la Sibiu, formația pregătită de Darko Zakoc s-a impus cu scorul de 3-1, reprezentanta României având prima șansă la calificare. Practic echipa din “Mica Romă” are nevoie să cucerească două seturi, sau, să se impună în “setul de aur”, regula de departajare ultilizată în cazul în care Allianz MTV Stuttgart ar reuși să câștige cu 3-0 sau 3-1. “Mergem optimiști la Stuttgart, după rezultatul din tur. Ne așteaptă un duel dificil, într-o sală plină, însă am mare încredere în echipa noastră că putem obține calificarea”, a declarat Vladimir Bacșiș, directorul general al Volei Alba Blaj.

Așadar o întâlnire extrem de dificilă pentru gruparea blăjeană, una cu o miză apăsătoare, și când afirmăm aceasta includem în ecuație și derularea confruntării tur, una dominată în primele două seturi de amfitrioane, pentru ca în următoarele două să apară problemele, germancele fiind la o minge să egaleze scorul la seturi! Urmează deci, “finala” pentru grupele Champions League, unde pe Volei Alba Blaj o așteaptă, în cazul calificării, duelurile din Grupa A, cu VakifBank Istanbul, deținătoarea trofeului, Beziers și Maritza Plovdiv, campioanele din Franța și respectiv Bulgaria.

Comparativ cu confruntarea de acum o săptămână, Volei Alba Blaj poata conta pe Nneka Onyejekwe, urmând să absenteze Sonja Newcombe, voleibalista din USA începând antrenamentele după accidentare. “Nimic nu e jucat, suntem concentrați pe meciul din Germania și cu siguranță nu vom merge acolo doar cu gândul că ne trebuie doar două seturi”, a spus Darko Zakoc. “Alba Blaj are prima șansă acum, dar va fi oricum un alt meci și avem puterea să revenim”, a menționat Ioannnis Athanasopoulos, tehnicianul vicecampioanei Germaniei, care în campionatul intern, în ultimul joc, a câștigat cu 3-2 pe teren propriu, cu Wiesbaden. În schimb Volei Alba Blaj este invincibilă în această toamnă, cu șase succese în tot atâtea jocuri, în Divizia A1 și Liga Campionilor.