LUNI, 27 martie| Grupul Skepsis va celebra Ziua Mondială a Teatrului prin spectacolul ”Cerere în Căsătorie”, după A.P.Cehov, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia

Mii de persoane se vor bucura de o petrecere de zile mari vineri, la Sala Polivalentă din Cluj. Ziua Femeii se sărbătorește cu muzica live și cu o super petrecere, Retro Party România – Pentru EA! Hiturile românești care se ascultau în anii ’90- 2000 vor răsuna în Sala Polivalentă BT Arena în 10 martie.

Organizatorii anunță că s-au vândut peste 4.000 de bilete, iar la unele categorii, biletele sunt aproape epuizate. „Facem cel mai mare retro party din România pentru doamnele și domnișoarele noastre! Vrem să dăm înapoi măcar o parte din energia și frumusețea pe care ele le aduc în viețile noastre. Și nimic nu se compara cu energia a mii de voci care cântă împreună. La ediția din noiembrie a fost de vis, acum sunt convins că va fi de-a dreptul magic”, spune Flavius Buzilă, solistul trupei Hara și organizator al evenimentului.

Pe scenă vor urca trupele 3 Sud Est, Direcția 5, Trupa Hara și NO MERCY, formație reprezentată de solistul și chitaristul Marty Cintron. În plus, îndrăgitul DJ Antenna va mixa cele mai cunoscute hituri retro și va menține atmosfera de petrecere. Biletele sunt disponibile pe platforma bilet.ro.

“Amintirile ne chinuiesc” cu 3 Sud Est

Trupa 3 Sud Est, una dintre cele mai cunoscute formații românești, urcă pe scena Sălii Polivalente BT Arena în 10 martie. Regii muzicii dance au avut un succes fulminant, au câștigat multe premii și au fost în toate topurile din România. Din păcate pentru public, cei 3 muzicieni au mers pe drumuri separate în 2008. În anul 2014 formația 3 Sud Est s-a reunit și a revenit în forță cu un nou single – „Emoții”. Conform Media Forest Romania, hitul „Emoții” a fost piesa anului în România și a cucerit topurile muzicale. Membrii trupei 3 Sud Est au demonstrat că muzica de suflet nu moare niciodată, iar publicul îi apreciază în continuare și abia așteaptă să-i vadă la concertele din țară și străinătate.

„Dacă ai ști” ce mult înseamnă să vii la Direcția 5

Direcția 5 este una dintre cele mai longevive formații românești. Direcția 5 s-a înființat în anul 1991 la București și continuă să se reinventeze după 32 de ani de prezență muzicală în România, având peste 20 de albume și colaborări frumoase cu artiști români. Trupa va cânta pe scena de la Sala Polivalentă BT Arena Cluj-Napoca în 10 martie cele mai îndrăgite melodii, printre care „O fată ca ea”, „Dacă ai ști”, „Am nevoie de tine”, „Te iubesc”, „Îți mulțumesc”.

Ne vedem la Cluj, oioioi cu trupa Hara

De 23 de ani, trupa Hara ne încântă cu stilul lor inconfundabil, cu melodiile „Totaya Ye”, „Ce ți-aș face”, „Cine”, „Ne vedem la Cluj” sau „Muro Shavo”. Trupa Hara s-a înființat în Cluj-Napoca în 2000. Membrii actuali ai formației sunt: Flavius Buzilă (voce, chitară), Nunu Racris (tobe), Andrei Bălașa (chitară), Mihai Andrițcu (vioară), Andrei Stoi (percuții, bass).

Două dintre cele mai cunoscute melodii ale trupei Hara au fost declarate câștigătoare în cadrul AKADEMIA MUSIC AWARDS, unul dintre cele mai importante concursuri muzicale internaționale din Statele Unite.

No Mercy, una dintre cele mai așteptate prezențe de la Retro Party România

No Mercy este o trupă americană care s-a înființat în 1995 și a fost formată din trei muzicieni: Marty Cintron și frații gemeni Ariel Hernández și Gabriel Hernández. În 15 ani de activitate, trupa americană No Mercy a lansat patru albume, îmbinând stilul pop cu muzica latino. Formaţia a lansat piese de succes, printre care “When I Die’”, “Missing”, “Kiss You All Over” şi “Please don’t go”. Printre cele mai cunoscute hituri este melodia „Where Do You Go”, care este un cover după melodia formației La Bouche. Acum trupa este reprezentată doar de Marty Cintron, chitaristul și solistul trupei. Pop starul anilor ’90, solistul, chitaristul și actorul american Marty Cintron, revine în România și va cânta hiturile celebre „Where Do You Go”, „My Promise” sau „Please Don’t Go”.

Mixuri de piese retro cu DJ Antenna, un adevărat „party rocker”

În deschidere și după fiecare trupă care urcă pe scenă, DJ Antenna va menține atmosfera pe ringul de dans cu cele mai cunoscute hituri românești, pentru un retro party perfect. DJ ANTENNA mixează muzică retro din toate timpurile și are o energie molipsitoare. Susține show-uri la cele mai mari festivaluri din țară, în cluburi, pub-uri şi în locuri neconvenţionale (autobuz, tramvai, tren sau vapor).

Retro Party România – Pentru EA are loc vineri, 10 martie 2023, la Sala Polivalentă BT Arena din Cluj. Biletele sunt disponibile online pe platforma Bilet.ro. Pentru cei care vin cu prietenii, există pachete special gândite pentru grupuri de minim 4 persoane. Toate categoriile de bilete au acces la zona de petrecere (party zone).

Lucian DANCIU