Ludovic Orban: Cetăţenii care nu au respectat măsurile de protecţie sanitară, vinovați pentru creşterea numărului de cazuri de infectări

Premierul României, Ludovic Orban, susţine că Guvernul a făcut tot ce trebuia pentru combaterea răspândirii coronavirusului, iar vina pentru creşterea numărului de cazuri de infectări aparţine exclusiv cetăţenilor care nu au respectat măsurile de protecţie sanitară.

„Am simtit ca este obligatia mea sa fac astazi aceasta declaratie. Astazi am inregistrat cel mai mare numar de persoane diagnosticate cu Covid-19. In ultimele patru saptamani am inregistrat o crestere de la saptamana la saptamana. Desi, spre deosebire de alte tari, in Romania guvernul pe care il conduc a avut o abordare a masurilor de relaxare graduala, cu etape de ridicare a restrictiilor, odata cu deschiderea activitatilor care au fost sub restrictie in diferitele etape pe care le-am derulat, ca urmare a cresterii interactiunii intre oameni, am asistat la o crestere a numarului de cazuri de la saptamana la saptamana.

Cauza principala este nerespectarea regulilor de protectie sanitara. Suntem intr-un moment de cumpana. Exista riscul de crestere in continuare a numarului de cazuri. Guvernul este la datorie alaturi de toate celelalte autoritati implicate in lupta anti-covid. De fiecare data cand a fost necesar, am luat toate masurile pentru a apara sanatatea si viata romanilor.

In toate situatiile unor decizii luate de alte institutii, am pus pe masa solutii si am ceurt adoptarea unor solutii. Transmit un mesaj de incredere ca Parlamentul va intelege situatia in care ne gasim si va adopta legea care sa ne permita sa dispunem de toate masurile, respectiv carantina, izolarea la domiciu, tratatea persoanelor infectate intr-un mediu aflat sub controlul medicilor. Sunt lucruri fundamentale de care avem nevoie”, a declarat Orban.

”Avem nevoie de un comportament responsabil al liderilor politici. Avem nevoie de o implicare serioasă și responsabilă a tuturor companiilor, pentru că sunt responsabile de respectarea regulilor impus de autorități. Avem nevoie de fiecare cetățean să fie alături de noi într-o bătălie fără precedent, care pune în pericol societatea românească și orice cetățean.

Autoritățile, cetățenii au făcut eforturi fără precedent, au suportat privațiuni. Ar fi păcat de tot efortul nostru, dacă acum, când suntem din nou în pericol, solidaritatea și respectul față de semeni și societate nu revin.

Ne-am confruntat, în ultimele luni, cu campanii organizate care au avut ca scop să determine românii să nu creadă în virus, să ignore pericolul, să nu respecte normale. Aceste campanii au dus la consecințe. Numărul celor care nu respectă regulile a crescut. E păcat atunci când o majoritate a societății respectă regulile, să nu acționăm pentru ca aceia care au căzut în capcana propagandei că nu există acest virus,că nu trebuie respectată nicio regulă, să pună în pericol întreaga societate și dezvoltarea economică.”, a mai spus Ludovic Orban.

Sursa: stiripesurse.ro