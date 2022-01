Lucrări de reabilitare și dotări pentru școala primară din Ungurei: Licitația, în valoare de peste 1.3 milioane de lei, lansată în SEAP

Primăria comunei Roșia de Secaș a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția lucrărilor de reabilitare și dotare pentru școala primară din Ungurei.

Valoarea totală estimată a contractului este de 1.395.769,72, fără TVA.

Clădirea studiată are funcțiunea de Școala primară și este obiectul acestui proiect, fiind propusă pentru reabilitare și dotare în vederea asigurării unor spații optime desfășurării activităților educaționale pentru școlarii din Satul Ungurei.

Reabilitarea și dotarea școlii din localitatea Ungurei s-a născut din dorința de creștere a vizibilității instituției de învățământ școlare în cadrul comunității și de promovare a activităților derulate de cadrele didactice.

Clădirea are suprafața construită de 341 mp și suprafața desfășurată de 341 mp. Starea tehnică actuală a obiectivului de investiții este necorespunzătoare din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, sub aspectul eficienței energetice, a stării tehnice a instalațiilor existente, a stării finisajelor interioare și exterioare, etc. Aceste aspecte au implicații negative asupra confortului termic, a eficienței utilizării instalațiilor și spațiilor existente precum și a siguranței în exploatare. De asemenea clădirea nu este accesibilă persoanelor cu dizabilități locomotorii și nu este utilizată la întreaga ei capacitate.

La cererea beneficiarului se dorește reabilitarea si dotarea construcției existente, rezultând astfel următoarele lucrări: