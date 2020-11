Lucian Bode: Plata către constructorul lotului 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda a fost blocată câteva săptămâni de către un funcționar

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat astăzi, 3 noiembrie, că un funcționar detașat de la Finanțe a întârziat plata către un constructor de autostradă, pentru câteva săptămâni, esențială pentru a continua lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda.

„La ultima rectificare am cerut ministrului Finanțelor 100 milioane de lei pentru plata claim-urilor. Pe autostrada Sebeș – Turda lot 1, antreprenorul condiționa lucrările de banii din claim. Au trecut 2-3 săptămâni, o lună de la rectificare, iar ministerul stătea cu banii în cont”, a povestit Bode.

Pentru a vedea unde e blocajul, acesta a dat telefoane la direcțiile avizatoare. „Documentul stătea de câteva săptămâni pe masa unui funcționar detașat de la Finanțe la Transporturi, l-am sunat să văd ce se întâmâplă, era în concediu medical. Am chemat-o pe doamna care o înlocuiește, care a zis că are treabă la alt minister. După care am vorbit cu Cîțu și a venit doamna care în câteva ore a verificat documentele și a dat aviz pentru plată”, a adăugat șeful Transporturilor.

România a plătit către constructorii de autostrăzi revendicări de 2,2 miliarde de euro,”taxa pe prostie” a funcționarilor publici, a mai spus Lucian Bode.

Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda este construit de italienii de la Impresa Pizzarotti. Acest lot este inclus în prognozele Transporturilor pentru a fi dat în folosință anul acesta, în prezent fiind finalizat în proporție de peste 90%.

Sursa: economica.net