LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș, primele meciuri din 2022, la Tg. Jiu

În weekend sunt primele meciuri oficiale pentru echipele LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș, singura reprezentantă a Albei în campionatele organizate de Federația Română de Fotbal.

Gruparea din “Arini” are dublă în Gorj, în cadrul Seriei a 7-a, cu Pandurii Tg. Jiu, sâmbătă, 19 martie, de la ora 12.00, echipele Under 19, respectiv ora 14.00, pentru echipele Under 17 (confruntări contând pentru etapa a 5-a).

La Under 19, LPS Sebeș, pregătită de antrenorul Cosmin “Coco” Groza, este pe locul secund în play-off, cu 34 de puncte (lider CSM Reșița – 40 de puncte), și vizează să termine în primele două poziții pentru a accede la turneul semifinal. La categoria inferioară ca vârstă elevii lui Doru Oancea sunt poziționați pe poziția a 4-a în play-out, cu 13 puncte (mai sunt 6 runde de disputat). La Under 17, în intesezon, au fost modificări la nivelul portarilor: a plecat Răzvan Pauletti (n. 2005) la Dinamo București și a fost transferat Daniel Groza (n. 2006, de la CFR Cluj, provine de la Școala de Fotbal “Valea Frumoasei” Săsciori).