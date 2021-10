LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș – în play-off la Under 19 și play-out la Under 17

Reprezentantele LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș au avut o dublă cu CSȘ Caransebeș și au realizat o victorie la Under 19 și o remiză la Under 17, fără a primi gol, în “Arini”, în ultima reprezentație internă.

Formația condusă de Cosmin “Coco” Groza este calificată în play-off (primele șase formații ale Seriei a 7-a). În ultima etapă a sezonului, gruparea din Alba se va deplasa la Simeria pentru disputa cu CFR Simeria, de la ora 12.00 (Under 19) și ora 14.00 (Under 17). La Under 19, LPS Sebeș esta plasată pe treapta a treia a podiumului, cu 21 de puncte, golaveraj 32-9, cu 7 victorii și 3 insuccese, depășită de CSM Reșița – maximum de puncte și CFR Simeria (oponentul din ultima rundă). Sebeșenii au contabilizat cele 3 eșecuri pe teren propriu, cu Sporting Cluj (1-2), ACB Ineu (0-2) și CSM Reșița (0-3, la “masa verde”, lipsa ambulanței). Înfrângerea cu gruparea din Valea Domanului este singura dintr-o serie de 6 meciuri ce cuprinde alte 5 victorii (un singur gol primit).

Rezultate, Under 19: LPS Sebeș – CSȘ Caransebeș 2-0 (2-0), dublă Avram (2, 16). Au jucat Ifrim – Stanciu, Tutelea, Dărămuș, Popescu, Hăprianu, Buhazi, Grecu, Avram, Stan, Osz-Strakator; au mai intrat Vințan, Marcu, Hada, Reti, Gaboran (rezerve Pauletti, Popa, Cîmpean);

Under 17: LPS Sebeș – CSȘ Caransebeș 0-0. Antrenorul Doru Oancea a mizat pe formula Pauletti – G. Fleacă, T. Fleacă, Fălămaș, Crețu, Avram, Rîpa, Șerb, Nistor, Glonț, Țălnar; au mai jucat Adam, Alb, Roșu, Oancea, Morariu (pe bancă Ghib). La acest nivel, LPS Sebeș a strâns 8 puncte în 10 runde (câte două victorii și egaluri, 6 înfrângeri), golaveraj 6-20.

După ultima rundă a turului, primele șase clasate se vor califica în play-off, iar ultimele șase formații vor evolua în play-out. LPS Sebeș Under 19 va participa în play-off, iar meciul de la Simeria este extrem de important întrucât punctajul acumulat în aceste 10 etape se păstrează. La Under 17, LPS Sebeș va evolua în play-out, iar jocurile vor debuta în săptămâna următoare, după terminarea primei părți a campionatului.