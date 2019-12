LOCURI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE: Ofertele prin intermediul reţelei Eures România. Se caută mecanici auto, lucrători în agricultură, instalatori

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei Eures România, sute de locuri de muncă vacante, potrivit AJOFM Alba.

Danemarca: Lucratori in agricultura – culegatori de mazare in Portugalia – 60, Lucratori in agricultura – culegatori de mazare in Danemarca – 150, lucrator in ferma – 3, manager de productie – 2.

Franța: tinichigiu auto – 7, vopsitor auto – 7, mecanic auto – 3.

Germania: Operator stivuitor – 30, Manipulant de marfuri – 30, Conductor tren marfar (pentru distante lungi) – 3, Receptioner (f/b) – 2, Personal in domeniul gastronomiei de sistem (f/b) – 5, Mecanic instalatii sanitare, de incalzire si climatizare (f/b) – 10, Camerista/roomboy – 20, Bucatar (f/b) – 4, Instalator conducte de apa si gaz (f/b) – 4, Mecanic de proces (f/b) – 3, Electrician (f/b) – 3, Mecanic de proces – masini de productie (f/b) – 3, Zidar (f/b) – 3.

Malta: Sudori – 10, Tehnician frigorific – 3, Instalator – 10, Tehnicieni de ridicare – 3, Tehnician HVAC – 3, Electricieni – 10, Producatori si instalatori din aluminiu – 5.

Norvegia: Mecanic auto – 4, Vopsitor auto – 4, Tinichigiu auto – 4, Vopsitor auto – 1.

Slovacia: Sticlar – 12.

Slovenia: tehnician canalizare – 1, programator aplicatii (SAP SuccessFactors Developer) – 2.

Spania: Macelar dezosator – 4, Faiantar/pavator – 8, muncitor agricultura-recoltat fructe rosii – 200.