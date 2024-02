LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 6 FEBRUARIE 2024: 337 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA ADAM BUSINESS SOLUTIONS SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0741161741

ALBA IULIA ABFOR ENERGY SRL ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE 2 0749065425

ALBA IULIA ABFOR ENERGY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0749065425

ALBA IULIA DENY LOOK BUCATAR 1 0742046001

ALBA IULIA PEPCO RETAIL SRL CASIER 1 [email protected]

ALBA IULIA DENY LOOK LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 [email protected]

ALBA IULIA VALEMO LIFE SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

ALBA IULIA DEDEMAN SRL DISPECER CENTRU DE ALARMA 1 [email protected]

ALBA IULIA H BISTRO SRL BUCATAR 1 0744776780

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0372133729

ALBA IULIA VIA COM SRL SORTATOR PRODUSE 1 0744605700

ALBA IULIA LA JOVITA S.R.L. CASIER 1 0773865892

ALBA IULIA LA JOVITA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0745493523

ALBA IULIA PAPABOX SRL PIZZAR 2 0743175729

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 5 0758800134

ALBA IULIA GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 3 0731317232

ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED DISPECER 1 0770931827

ALBA IULIA APA-CTTA SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258834087

ALBA IULIA IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 25 0758800134

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL MANAGER 1 0740171899

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0733190507

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133794

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899

ALBA IULIA APA-CTTA SA SUDOR 1 0285834087

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 4 0372133794

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 2 0372133794

ALBA IULIA APA-CTTA SA VIDANJOR-CURATITOR CANALE 1 0258834087

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0744588699

ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0775107479

ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0756369822

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0788364937

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0760265477

ALBA IULIA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 [email protected]

ALBA IULIA ELIT SRL MACELAR 1 [email protected]

ALBA IULIA COCO DTD RECYCLING S.R.L. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 [email protected]

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 [email protected]

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 [email protected]

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 20 [email protected]

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 [email protected]

ALBA IULIA FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL AGENT DE SECURITATE 1 0757044900

ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL AMBALATOR MANUAL 1 0740954088

ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL DEBAVURATOR-RETUSOR LA PRODUSE DIN CERAMICA FINA 2 0740954088

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 3 0745999335

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL TEHNICIAN MASINI SI UTILAJE 1 0745999335

OIEJDEA ALBALACT SA ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 1 0736777388

OIEJDEA ALBALACT SA FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 3 0736777388

OIEJDEA ALBALACT SA INGINER AUTOMATIST 1 0736777388

OIEJDEA ALBALACT SA INGINER MECANIC 3 0736777388

OIEJDEA ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0736777388

OIEJDEA ALBALACT SA LACATUS MECANIC 5 0736777388

OIEJDEA ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 7 0736777388

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD MARC CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0722863613

AIUD COOPERATIVA DE CONSUM AIUD BRUTAR 2 0728074071

AIUD SC RUTIER MITROSPEED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 6 0736838375

AIUD EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 10 0736838375

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0258861873

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]

COLŢEŞTI CONACUL SECUIESC RURAL SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]

GALDA DE JOS HYPERION GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0726689692

TEIUŞ FANTASTIC SRL BUCATAR 1 [email protected]

TEIUŞ FANTASTIC SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 [email protected]

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0734567031

BLAJ S.C. STAGHAUSE S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 0748500686

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD ELECTROTIMEIA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 4 [email protected]

BAIA DE ARIEŞ VAJDEA MELANIA PFA LUCRATOR COMERCIAL 1 07452435546

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0743472510

BISTRA S.C. DAVID PRODUCTION S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1 [email protected]

CÂLNIC DN Agrar Cut S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 [email protected]

CÂMPENI ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 0258771355

CÂMPENI ARIESUL SA SEF ATELIER 1 0258771355

HOREA MATEŞ MARIN EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MENAJERA 1 0767805565

LUPŞA SC CRISPOWER PLAST SRL MAGAZINER 1 0751014709

MUŞCA TRAUST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]