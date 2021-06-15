LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 468 de posturi disponibile în Aiud, Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
AIUD AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
ALBA IULIA SC TRANSILVANIA SERVICII CLADIRI SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 0746083876
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 0730230700
ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 5 0740600376
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477
ALBA IULIA S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL AGENT TRANSPORTURI 1 0756576754
ALBA IULIA NEDE & FAT BOY SRL AJUTOR BUCATAR 3 0744693439
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL AJUTOR BUCATAR 4 0730230700
ALBA IULIA DENY LOOK AJUTOR OSPATAR 1 0748182106
ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 4 0790229953
ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 30 0258814491
ALBA IULIA MARC LEDORCA SRL BARMAN 1 0745173392
ALBA IULIA DENY LOOK BARMAN 1 0748182106
ALBA IULIA MARC LEDORCA SRL BUCATAR 1 0745173392
ALBA IULIA NEDE & FAT BOY SRL BUCATAR 3 0744693439
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL CAMERISTA HOTEL 3 0730230700
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3 0372568868
ALBA IULIA ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0744693292
ALBA IULIA GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA CONSILIER VÂNZARI ASIGURARI 5 0731600549
ALBA IULIA IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0258814491
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 3 0745136305
ALBA IULIA WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0761572251
ALBA IULIA WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1 0761572251
ALBA IULIA IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0258814491
ALBA IULIA ALBALACT SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0372609132
ALBA IULIA IPEC SA INGINER MECANIC 4 0258814491
ALBA IULIA ALBALACT SA INGINER MECANIC 1 0372609132
ALBA IULIA IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 40 0258814491
ALBA IULIA IPEC SA LABORANT CHIMIST 1 0258814491
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 LABORANT ÎN ÎNVATAMÂNT 1 0258806276
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 1 0258842275
ALBA IULIA SC CUTEAN COMPANY SRL LACATUS MECANIC 1 0745106618
ALBA IULIA ALBALACT SA LACATUS MECANIC 2 0372609132
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0730230700
ALBA IULIA NEDE & FAT BOY SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 5 0744693439
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0372568838
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MANIPULANT MARFURI 2 0745136305
ALBA IULIA TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 3 0790229953
ALBA IULIA SC AMIGO&INTERCOST SRL MANIPULANT MARFURI 1 0754041736
ALBA IULIA SOLINA ROMANIA SRL MANIPULANT MARFURI 2 0733190507
ALBA IULIA IPEC SA MARCATOR PIESE 20 0258814491
ALBA IULIA IPEC SA MECANIC UTILAJ 4 0258814491
ALBA IULIA ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 1 0372609132
ALBA IULIA ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744693292
ALBA IULIA ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 9 0372609132
ALBA IULIA SOLINA ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0733190507
ALBA IULIA ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0744693292
ALBA IULIA BALDO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742815823
ALBA IULIA SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0258805112
ALBA IULIA SC CONSTRUCTAMA ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0755999993
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0258842275
ALBA IULIA GLG TECNOSPARK SRL OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 1 0755035085
ALBA IULIA DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0748182106
ALBA IULIA AGORA PAN SRL PATISER 1 0755513803
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 0760265477
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL PIZZAR 2 0730230700
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838
ALBA IULIA BIROU EXECUTOR JUDECATORESC CHERSA SEBASTIAN SECRETARA 1 0358111016
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0743455963
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL SUDOR 1 0258842275
ALBA IULIA SC CUTEAN COMPANY SRL SUDOR 1 0745106618
ALBA IULIA ALBANI FOREX SRL SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE 10 0744693292
ALBA IULIA ALBANI FOREX SRL TAPITER 10 0744693292
ALBA IULIA ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 10 0744693292
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 3 0372568868
ALBA IULIA NEDE & FAT BOY SRL VÂNZATOR 3 0744693439
ALBA IULIA PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 2 0753128951
ALBA IULIA SC CONSTRUCTAMA ALBA SRL ZIDAR PIETRAR 2 0755999993
ALBA IULIA PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 2 0753128951
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
BLAJ STRATUSCOM BLAJ SRL AMBALATOR MANUAL 10 0258711421
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 4 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 37 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROENERGETICA 3 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROMECANIC 5 0258807805
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 5 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL MECANIC UTILAJ 4 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 2 0258807805
BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907
ALOFM Câmpeni – 0725 225 884
CAMPENI CASA MOŢULUI SRL BARMAN 1 0751220498
CAMPENI ANDY SRL BUCATAR 1 0744560359
CAMPENI CASA MOŢULUI SRL CAMERISTA HOTEL 1 0751220498
CAMPENI CASA MOŢULUI SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0751220498
CAMPENI APUSENI WOODLAND SRL MENAJERA 1 0740778400
CAMPENI BIO REAL FOOD S.R.L. PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 4 0788521726
CÂMPENI ASOCIATIA CAR APUSENI CAMPENI CASIER 1 0745071275
AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881
CUGIR SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 10 0740600376
CUGIR SIPIGFERM S.R.L. INGINER ZOOTEHNIST 2 0721861716
CUGIR SEDIROM INTERNATIONAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 6 0371475081
CUGIR SC MOLD TECHNOLOGY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0724589824
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
SEBEŞ SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500
SEBEŞ LOMEDAMY SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1 0745501398
SEBEŞ E-KID SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0358401090
SEBEŞ SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806442
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0722100970
SEBEŞ HAŢEGAN METAL SRL LACATUS MECANIC 2 0745317046
SEBEŞ SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE 1 0258806442
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 2 0722100970
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MECANIC AUTO 2 0722100970
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 15 0722100970
SEBEŞ HAŢEGAN METAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0745317046
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STIVUITORIST 2 0722100970
SEBEŞ HAŢEGAN METAL SRL SUDOR 2 0745317046
SEBEŞ E-KID SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 4 0358401090
SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. TEHNICIAN PLANIFICARE/URMARIRE SINTEZE 1 0722100970