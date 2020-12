LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 356 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Baia de Arieș, Cugir, Câmpeni, Sebeș. Oferta completă AJOFM

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 356 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș. Oferta completă AJOFM

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

SC BEST ROMVETS SRL TEHNICIAN VETERINAR 1

REYHAN PLAST SRL MANIPULANT MARFURI 3

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10

PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5

PEMA ELECTROTEHNIC SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 1

PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2

SC ALBACOM BIZ SRL MANIPULANT MARFURI 3

MEDIS ART CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL AGENT DE SECURITATE 2

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 10

AUTOVALEX SERVICE SRL MECANIC AUTO 1

SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 50

TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2

TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 2

TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1

TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNOLOG ALIMENTATIE PUBLICA 1

TRANSILVANIA NUTS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1

SC AREMY GRILL SRL PIZZAR 1

SC PANEBO GAZ SRL MANIPULANT MARFURI 1

SDEE TRANSILVANIA SUD SA ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII LINII ELECTRICE AERIENE 1

ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2

ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1

ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1

ASK PRETZEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

CENTRU DE ACTIVITATI CRESTEM FRUMOS SRL PSIHOLOG 1

IPEC SA MARCATOR PIESE 15

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10

IPEC SA LABORANT CHIMIST 1

IPEC SA MECANIC UTILAJ 3

SC TOVI ASIG SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1

ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 2

ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2

ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 4

ALBALACT SA SUDOR 1

ALBALACT SA AGENT COMERCIAL 2

AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2

AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2

ARTEMIS SRL ASISTENT MANAGER 1

A & D STRUCTURI PREFABRICATE DIN BETONSRL MAGAZINER 1

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882

SC DELGUARD SRL AGENT DE SECURITATE 15

PUNCT DE LUCRU BAIA DE ARIEȘ – 0725 225884

BEST DEAL CONSTRUCT S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883

CETATEA DE BALTA SRL TRACTORIST 4

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” SECRETARA 1

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1

BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ INGINER MECANIC 1

BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ INGINER PRODUCTIE 1

BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ PLANIFICATOR 2

BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ SPECIALIST IN ACHIZITII 1

BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 15

BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 80

BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5

BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ MECANIC UTILAJ 5

BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ REGLOR SI REGLOR-CONDUCTOR LA MASINI-UNELTE 5

PURPLE CLEAN SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 5

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2

SCDVV BLAJ TRACTORIST 1

SCDVV BLAJ VITICULTOR 1

TERALEX MONTAJ SRL AGENT DE VÂNZARI 1

TERALEX MONTAJ SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881

DEY BODYGUARD INTERNATIONAL 2012 SRL AGENT DE SECURITATE 5

CABINET MEDIC DE FAMILIE DR BACIU VASILE ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1

NOVA MODUL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

PUNCT DE LUCRU CÎMPENI – 0725 225884

BERI GRUP SRL SEF COLOANA AUTO 1

SALUBRITATE APUSENI SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1

SC TRANSILVANIA SOFFA SRL CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN 1

SC NICORESIM DANY SRL FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1

MONTANA CÂMPENI SRL ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE JOASA TENSIUNE 1

TRANSILVANIA PRODUCTION SRL STIVUITORIST 1

TRANSILVANIA PRODUCTION SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 8

SC TELSTEY SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

DELICII DIN APUSENI LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885

SC TECHNOCRAFT SYSTEM SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1

CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2

CARESTA BAGS SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2