LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 270 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj, Sebeș și Baia de Arieș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 18 august 2020, în Alba Iulia, Câmpeni, Blaj, Sebeș și Baia de Arieș. În județ sunt disponibile, în total, 270 posturi vacante.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

SAN CASA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1

SAN CASA SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3

SC KINETIC BIO POINT SRL ECONOMIST-SEF 1

SC KINETIC BIO POINT SRL INGINER-SEF ÎN CONSTRUCTII 1

SC KINETIC BIO POINT SRL RECEPTIONIST 1

GOLDEN WOOD SRL GESTIONAR DEPOZIT 1

GOLDEN WOOD SRL OPERATOR SILOZ (SILOZAR) 1

GOLDEN WOOD SRL LABORANT CHIMIST 1

TINDALA JUNIOR AMBALATOR MANUAL 4

TINDALA JUNIOR MANIPULANT MARFURI 4

SC HULEA INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR SECRETARA 1

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR BUCATAR 1

POMPONIO S.R.L. SEF SERVICIU APROVIZIONARE-DESFACERE 1

CASTRASELY COMP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2

CASTRASELY COMP S.R.L. REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE 1

PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1

PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 1

PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 1

PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1

PRIMEX INVEST SRL PAVATOR 1

IPEC SA MARCATOR PIESE 20

IPEC SA LABORANT CHIMIST 2

IPEC SA MECANIC UTILAJ 3

INTEGRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1

SC MAGIC NORD SRL PIZZAR 1

SC MAGIC NORD SRL BUCATAR 1

SC MAGIC NORD SRL OSPATAR (CHELNER) 1

SC SILVER TEAM SRL SPALATOREASA LENJERIE 1

CENTENAR SWEETS SRL COFETAR 1

CENTENAR SWEETS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

CAB. MED. DR. SUCIU MONICA FEMEIE DE SERVICIU 1

NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2

NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2

CRH RMX & AGREGATE SRL ELECTROMECANIC 1

CRH RMX & AGREGATE SRL MECANIC UTILAJ 1

CRH RMX & AGREGATE SRL LACATUS MECANIC 1

POMPONIO S.R.L. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1

TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 3

TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2

TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 2

TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1

TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNOLOG ALIMENTATIE PUBLICA 1

TRANSILVANIA NUTS SRL INGINER DE CERCETARE ÎN CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE 1

TRANSILVANIA NUTS SRL ASISTENT COMERCIAL 1

ALBALACT SA SUDOR 2

ALBALACT SA STIVUITORIST 2

ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 9

ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10

ALBALACT SA FEMEIE DE SERVICIU 1

ALBALACT SA MERCANTIZOR 2

ALBALACT SA REGLOR LA MASINI PENTRU CONFECTIONAREA ELEMENTELOR GALVANICE 1

ALEGRIO HEALTHCARE SRL MEDIC SPECIALIST 2

ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 1

THARMIS SPEED SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1

THARMIS SPEED SRL CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1

SC BLUE GAL SRL BARMAN 1

ELIT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1

GRAND BAZAR STOCK HOUSE CONCEPT S.A. LUCRATOR GESTIONAR 1

PERFECT BUSINESS TRUTA MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1

ASOCIATIA STOP AUTISM ALBA TERAPEUT OCUPATIONAL 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1

TEOLIN AUTO CLEAN MECANIC AUTO 2

UNIFAST S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1

EXPRESS CURIER S.R.L. CURIER 2

COVRIGARIA LA MARCEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

AL.TOMI OCTAVIA GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CAMERISTA HOTEL 1

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

SC CHIRO EXPRES SRL AMBALATOR MANUAL 1

LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2

LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2

LUCA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2

LUCA CONSTRUCT SRL INSTALATOR APA, CANAL 2

LUCA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

LOGOS SRL TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC 1

LOGOS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2

ARANCEA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3

PUNCT DE LUCRU BAIA DE ARIEȘ – 0725 225884

CEZIANA STAR S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

SC AUTO PARTNER GARAGESRL ELECTRICIAN AUTO 1

SCDVV BLAJ ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1

SCDVV BLAJ TRACTORIST 1

SCDVV BLAJ VITICULTOR 1

SCDVV BLAJ PEPINIERIST 1

VALGER LEMN OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 5

TRX IT SOLUTION DIRECTOR COMERCIAL 1

TRX IT SOLUTION MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2

TRX IT SOLUTION CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 3

PURPLE CLEAN SRL DIRECTOR COMERCIAL 1

PURPLE CLEAN SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 5

TERALEX MONTAJ SRL DIRECTOR COMERCIAL 1

TERALEX MONTAJ SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4

TRAILER WERBSITE BUILD SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 3

HAUNTED STUDIO SRL-D EDITOR IMAGINE 5

CINECT TRANSILVANIA SRL EDITOR IMAGINE 4

CINECT TRANSILVANIA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

SBP MEDIA SRL-D FOTOGRAF 1

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

SC ECO CLEAN VICTORIA CONCEPT SRL SPALATOR VEHICULE 1

RIVALY C.H. SRL BRUTAR 1

OLAR LUCIAN IOAN „STEFY LUX” PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ LUCRATOR GESTIONAR 1

SC ANDY SRL BUCATAR 1

SC AUTO CHECK IN CEN RESOURCES SRL INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE 1

SC APUSENI GOLD SRL MECANIC UTILAJ 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

OTELURI SI DEBITARI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

SC BRUTARIA MATEI HOREA SRL AGENT DE VÂNZARI 1

SC BRUTARIA MATEI HOREA SRL BRUTAR 1

SC BRUTARIA MATEI HOREA SRL MANIPULANT MARFURI 1

ZIUA LEMNARULUI FEMEIE DE SERVICIU 1

ZIUA LEMNARULUI ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2

ZIUA LEMNARULUI MANIPULANT MARFURI 1

EXPERT FINISAJE LEMN MANIPULANT MARFURI 1

EXPERT FINISAJE LEMN ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1

SC NOVA GRUP VICES SRL TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC 2

SC NOVA GRUP VICES SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 4

SC NOVA GRUP VICES SRL MAGAZINER 1

SC NOVA GRUP VICES SRL CONTROLOR CALITATE 1

SC NOVA GRUP VICES SRL SEF FORMATIE 1

SC NOVA GRUP VICES SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1

SC NOVA GRUP VICES SRL SEF DEPARTAMENT 1

SC NOVA GRUP VICES SRL REGLOR MASINI-UNELTE 2

SC NOVA GRUP VICES SRL RECTIFICATOR UNIVERSAL 1

SC NOVA GRUP VICES SRL LACATUS MECANICA FINA 1

SC NOVA GRUP VICES SRL MANAGER GENERAL 1

SC NOVA TOOLING SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3

SC NOVA TOOLING SRL INGINER/SUBINGINER TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE 1

SC NOVA TOOLING SRL SEF DEPARTAMENT 1

SC NOVA TOOLING SRL SEF FORMATIE 1

SC NOVA TOOLING SRL TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC 1

SC NOVA TOOLING SRL PLANIFICATOR 1

SC NOVA TOOLING SRL RECTIFICATOR UNIVERSAL 2

SC NOVA TOOLING SRL MANAGER GENERAL 1

SC NOVA TOOLING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

CAROLINA PANORAMIC SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 5

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 9

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10

MDI WASH HOUSE PATISER 1

MDI WASH HOUSE CASIER 2

MDI WASH HOUSE MODELATOR-MIEZUITOR 2

ŞUREANU TURISM S.R.L. BUCATAR 1

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA FACTOR POSTAL 3

KROMSA TOTAL CONSTRUCT S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1

KROMSA TOTAL CONSTRUCT S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1