LOCURI de MUNCĂ în Alba: Peste 130 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 2 aprilie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 130 de posturi.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectaţi AJOFM Alba, secţiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau reşedinţă.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137

SC ALBACOM BIZ SRL CARTONAGIST 2 Profesional

SC ALBACOM BIZ SRL OPERATOR LA MASINA DE LAMINAT 2 Profesional

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 Gimnazial

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CANTARAGIU 1 Profesional

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ SUDOR 2 Profesional

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 Profesional

HERMES BM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

SC NOVA DENTAL GLOBAL SRL ASISTENT DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ 1 Post-Liceal

SC RAIFFEISEN BANK SA ADMINISTRATOR BANCAR/PRODUS LEASING 1 Superior

BIROU EXPERT CONTABIL POPA ADELA SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA 1 Superior

MEDIS ART CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 Profesional

BULEVARD IMPEX S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 Gimnazial

PANEBO GAZ SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial

ESTER HANCHES SOCIETATE IN NUME COLECTIV SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional

BREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial

MAGIC NORD STAR SRL BUCATAR 1 Profesional

MAGIC NORD STAR SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional

MAGIC NORD STAR SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Profesional

OANEA INTER SPEED S.R.L. CONSILIER JURIDIC 1 Superior

VIABIL SOLUTION SRL CONTABIL 1 Superior

FEDERATIA ROMANA DE POWERLIFTING ANTRENOR 1 Liceal

SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 Gimnazial

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

GLERUPS RO S.R.L. ELECTROMECANIC 1 Liceal

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FEMEIE DE SERVICIU 1 Liceal

SC TRIFOIUL SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 4 Gimnazial

SC TRIFOIUL SRL MECANIC UTILAJ 2 Liceal

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

SC LANGENTHAL SRL PAVATOR 1 Profesional

PRENIS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 Gimnazial

ELCANA EXPERT S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 Gimnazial

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 Gimnazial

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

CUPRU MIN S.A. ABRUD MECANIC UTILAJ 2 Profesional

CUPRU MIN S.A. ABRUD ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 3 Gimnazial

SC RAZVAN BELEIU SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional

SUN INDUSTRY S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 Gimnazial

BENY VIDRACONS SRL FIERAR BETONIST 1 Profesional

CLUB TACHE 2000 S.R.L. GATERIST LA TAIAT BUSTENI 2 Gimnazial

MARMURA APUSENI SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Gimnazial

MARMURA APUSENI SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE SI CARIERE 1 Gimnazial

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

TRES CHOCOLATES DELICE VÂNZATOR 1 Profesional

TRES CHOCOLATES DELICE FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

TRES CHOCOLATESSRL DIRECTOR COMERCIAL 1 Liceal

TRES CHOCOLATESSRL VÂNZATOR 1 Profesional

RED MOTOR CHILDREN PARK SRL BARMAN 1 Gimnazial

LUXUS L&D FOREST SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 Liceal

SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 Gimnazial

PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885

STAR ASSEMBLY SRL SPECIALIST ÎN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A SISTEMELOR INFORMATICE 2 Superior

STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal

STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior

STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 Profesional

STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 6 Profesional

STAR ASSEMBLY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 Superior

STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 1 Superior

STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior

FILIALA DE CRUCEA ROSIEALBA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 6 Profesional

FILIALA DE CRUCEA ROSIEALBA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 Gimnazial

STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 2 Profesional

STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior

STAR ASSEMBLY SRL ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1 Superior

CISEROM SA ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL 1 Liceal

CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 6 Profesional