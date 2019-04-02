LOCURI de MUNCĂ în Alba: Peste 130 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 2 aprilie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 130 de posturi.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectaţi AJOFM Alba, secţiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau reşedinţă.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
SC ALBACOM BIZ SRL CARTONAGIST 2 Profesional
SC ALBACOM BIZ SRL OPERATOR LA MASINA DE LAMINAT 2 Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 Gimnazial
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CANTARAGIU 1 Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ SUDOR 2 Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 Profesional
HERMES BM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
SC NOVA DENTAL GLOBAL SRL ASISTENT DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ 1 Post-Liceal
SC RAIFFEISEN BANK SA ADMINISTRATOR BANCAR/PRODUS LEASING 1 Superior
BIROU EXPERT CONTABIL POPA ADELA SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA 1 Superior
MEDIS ART CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 Profesional
BULEVARD IMPEX S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 Gimnazial
PANEBO GAZ SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial
ESTER HANCHES SOCIETATE IN NUME COLECTIV SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional
BREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial
MAGIC NORD STAR SRL BUCATAR 1 Profesional
MAGIC NORD STAR SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional
MAGIC NORD STAR SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Profesional
OANEA INTER SPEED S.R.L. CONSILIER JURIDIC 1 Superior
VIABIL SOLUTION SRL CONTABIL 1 Superior
FEDERATIA ROMANA DE POWERLIFTING ANTRENOR 1 Liceal
SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
GLERUPS RO S.R.L. ELECTROMECANIC 1 Liceal
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FEMEIE DE SERVICIU 1 Liceal
SC TRIFOIUL SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 4 Gimnazial
SC TRIFOIUL SRL MECANIC UTILAJ 2 Liceal
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
SC LANGENTHAL SRL PAVATOR 1 Profesional
PRENIS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 Gimnazial
ELCANA EXPERT S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 Gimnazial
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 Gimnazial
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
CUPRU MIN S.A. ABRUD MECANIC UTILAJ 2 Profesional
CUPRU MIN S.A. ABRUD ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 3 Gimnazial
SC RAZVAN BELEIU SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
SUN INDUSTRY S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 Gimnazial
BENY VIDRACONS SRL FIERAR BETONIST 1 Profesional
CLUB TACHE 2000 S.R.L. GATERIST LA TAIAT BUSTENI 2 Gimnazial
MARMURA APUSENI SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Gimnazial
MARMURA APUSENI SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE SI CARIERE 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
TRES CHOCOLATES DELICE VÂNZATOR 1 Profesional
TRES CHOCOLATES DELICE FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
TRES CHOCOLATESSRL DIRECTOR COMERCIAL 1 Liceal
TRES CHOCOLATESSRL VÂNZATOR 1 Profesional
RED MOTOR CHILDREN PARK SRL BARMAN 1 Gimnazial
LUXUS L&D FOREST SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 Liceal
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
STAR ASSEMBLY SRL SPECIALIST ÎN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A SISTEMELOR INFORMATICE 2 Superior
STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal
STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 6 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior
FILIALA DE CRUCEA ROSIEALBA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 6 Profesional
FILIALA DE CRUCEA ROSIEALBA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 Gimnazial
STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 2 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1 Superior
CISEROM SA ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL 1 Liceal
CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 6 Profesional