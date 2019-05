LOCURI de MUNCĂ în Alba: 264 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completa AJOFM

AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 28 mai 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 264 de posturi.

Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.

Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137

SCORPION TRANS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional

GEORGIA AUTOSPEDITION S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional

ROMPETROL DOWNSTREAM SRL SPALATOR VEHICULE 1 Gimnazial

ROMPETROL DOWNSTREAM SRL AJUTOR OSPATAR 1 Profesional

URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL FIERAR/POTCOVAR 1 Profesional

URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial

SC URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional

CERTA CONS SRL CAMERISTA HOTEL 1 Profesional

CERTA CONS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial

PRONTO UNIVERSAL SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal

NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 Liceal

SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 2 Superior

SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2 Superior

SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior

SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1 Superior

SATROTEC SRL ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA 1 Superior

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 8 Gimnazial

PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 4 Profesional

PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4 Profesional

SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40 Gimnazial

CAB. MED. DR. SUCIU MONICA FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

ONTIME INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 Gimnazial

CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional

CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1 Profesional

CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional

CRYSTAL GROUP SRL ELECTROMECANIC 1 Profesional

APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 3 Gimnazial

APULUM SA CUPTORAR CERAMICA FINA SI DECOR 1 Profesional

APULUM SA LACATUS MECANIC 1 Profesional

EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. EXPERT ACHIZITII PUBLICE 1 Superior

EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. CONTROLOR FINANCIAR 1 Superior

CORA CONSTRUCT S.R.L. VÂNZATOR 1 Profesional

ELECTRO CONSTRUCT DAVACO TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional

ELECTRO CONSTRUCT DAVACO ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 Profesional

DAD OIL S.R.L. CASIER 2 Liceal

DAD OIL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 Post-Liceal

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL BUCATAR 1 Profesional

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 4 Gimnazial

IPEC SA MARCATOR PIESE 10 Profesional

IPEC SA FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial

IPEC SA STIVUITORIST 1 Profesional

TRES CHOCOLATESSRL VÂNZATOR 1 Profesional

TRES CHOCOLATESSRL COFETAR 1 Profesional

TRES CHOCOLATESSRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

DOYU EXPERT SRL-D ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 Profesional

DOYU EXPERT SRL-D MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 Gimnazial

SDEE TRANSILVANIA SUD SA ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII LINII ELECTRICE AERIENE 1 Profesional

IPEC SA AUDITOR FINANCIAR 1 Superior

CLEAR SMART EXPERT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 Gimnazial

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial

UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA CONSILIER JURIDIC 1 Superior

CONCEPT CAR ENGINEERING SPALATOR VEHICULE 3 Profesional

BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA IULIA BIBLIOTECAR (STUDII SUPERIOARE) 1 Superior

VELVET SKIN BY DIANA LAPADUS SRL RECEPTIONIST 1 Liceal

GOLDEN WOOD SRL OPERATOR SILOZ (SILOZAR) 2 Profesional

GOLDEN WOOD SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional

GOLDEN WOOD SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 2 Profesional

GOLDEN WOOD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 Gimnazial

HOUSE KEEPING CLEAN SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

DACIA SA LUCRATOR COMERCIAL 4 Profesional

DACIA SA CASIER 2 Profesional

ECO WASHLAB ASISTENT MANAGER 1 Superior

OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2 Profesional

OANEA INTER SPEED S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 Profesional

OANEA INTER SPEED S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

TIVOLI SENA SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional

VERDANT PRO SRL DISPECER 1 Liceal

SC HULEA INSTAL SRL INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII 1 Superior

SC HULEA INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 Profesional

SC AMIAND HOME SRL RECEPTIONER DE HOTEL 2 Liceal

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

SC MIDAR FOOD CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 Gimnazial

SC MIDAR FOOD CATERING SRL BUCATAR 2 Profesional

SC AMA TOWN CENTER SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 Gimnazial

UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 Liceal

UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 Liceal

UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT 3 Liceal

UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 2 Liceal

UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 Gimnazial

GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1 Gimnazial

GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 3 Gimnazial

GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 Gimnazial

GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 4 Gimnazial

GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial

GEA EVENT SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal

GEORGIA CATERING SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal

GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal

GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUCURSALA MEDIAS OPERATOR EXTRACTIE GAZE 1 Profesional

PRODLACTA S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Liceal

SCDVV BLAJ ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 Superior

SCDVV BLAJ VITICULTOR 1 Liceal

ACTIV 7 PRODUCT OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 Liceal

KARL HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL EXPED ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal

SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUCURSALA MEDIAS OPERATOR EXTRACTIE GAZE 1 Profesional

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

SC TRANSILVANIA SOFFA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial

ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal

ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1 Liceal

ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 Liceal

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 Gimnazial

CREATIV INSTAL CONSULT SRL DESENATOR TEHNIC 1 Liceal

CREATIV INSTAL CONSULT SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 Profesional

CREATIV INSTAL CONSULT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial

BALEA S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

BALEA S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 Gimnazial

ALBA BUSSINESS EXPERT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 Gimnazial

MARMOREX SOHODOL SRL MECANIC UTILAJ 1 Profesional

RADAMI CENTER SRL CURIER 1 Liceal

CON BRAD VADU MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 Gimnazial

PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Gimnazial

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 18 Gimnazial

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INGINER MECANIC 1 Superior

SC HORESTUR CONSULTING SRL SPECIALIST MARKETING 1 Superior

SC HORESTUR CONSULTING SRL CONSULTANT ÎN MANAGEMENT 1 Superior

SC HORECA SERVICE SRL AGENT COMERCIAL 1 Liceal

SC HORECA SERVICE SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 Profesional

STAR TRANSMISSION SRL EXPERT ÎN SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA 1 Superior

ELIT SRL STIVUITORIST 1 Liceal

PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885

STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior

VALERIA’S SECRET S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial

SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 Profesional

SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 1 Profesional

SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 Profesional

SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional

SAVINI DUE SRL CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN 1 Gimnazial

SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial

STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional

STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior

STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior

SC MUNTHEANA VET SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial

REAL FORCE SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1 Profesional

REAL FORCE SECURITY S.R.L. PAZNIC 1 Profesional

SC BEPOS SEA SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 Liceal