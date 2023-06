LIVE VIDEO| Trofeul Alba Iulia Super Rally 2023: Start în manșele de recunoaștere și antrenamente cronometrate

Dan Cărbunaru, despre majorările salariale din învățământ: „Un avans din creșterile care vor fi din 2024”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat că majorarea salarială acordată angajaților din sistemul de educație reprezintă un avans în cadrul negocierilor dintre Guvern și sindicate și că aceasta va fi urmată de creșteri salariale pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic începând cu 1 ianuarie 2024.

Cărbunaru a făcut unele clarificări cu privire la acest subiect, precizând că Guvernul a îndeplinit solicitările sistemului de învățământ privind majorările salariale începând cu 1 iunie.

Prin adoptarea Ordonanței de Urgență 53/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat, s-au acordat majorări salariale de 1.000 de lei brut pe lună pentru personalul didactic și didactic auxiliar, respectiv 400 de lei brut pe lună pentru personalul nedidactic.

Guvernul și-a luat angajamentul de a include referința la salariul mediu brut pe economie în grila de salarizare a debutanților/asistenților universitari în viitoarea lege a salarizării, conform solicitărilor federațiilor sindicatelor din învățământ. Acest angajament a fost inclus în Nota de fundamentare a OUG 53/1 iunie 2023.

„Pentru a oferi garanţiile solicitate de reprezentanţii federaţiilor sindicatelor din învăţământ privind includerea referinţei din grila de salarizare a viitoarei legi a salarizării pentru debutant sau asistent universitar la nivelul salariului mediu brut pe economie, Executivul şi-a asumat acest angajament, care a fost inclus în formatul obligatoriu pentru orice act normativ, respectiv în Nota de fundamentare a Ordonanţei de Urgenţă 53/1 iunie 2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învăţământ de stat”, a precizat Dan Cărbunaru.

În conformitate cu aceasta, salariul mediu brut al debutanților/asistenților universitari va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023. Implementarea noii grile de salarizare va avea loc treptat, pe o perioadă de trei ani, cu o creștere de 40% în primul an, 30% în al doilea an și 30% în al treilea an.

Premierul Nicolae Ciucă i-a cerut ministrului Muncii, Marius Budăi, inițiatorul OUG 53/2023, să continue implementarea angajamentelor asumate, finalizând grilele bazate pe aceste repere prin dialog cu reprezentanții din sistemul educației.

Ministerul Muncii va finaliza noua lege a salarizării până la 1 septembrie și Guvernul o va trimite în Parlament pentru a intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024, conform asumărilor liderilor coaliției.

„Aşa cum şi-au asumat liderii coaliţiei, ministerul Muncii va finaliza legea nouă a salarizării până la 1 septembrie a.c., iar Guvernul o va trimite în Parlament pentru a intra în vigoare din 1 ianuarie 2024. Garanţiile privind implementarea noii grile în condiţiile demarate deja prin majorările aprobate la 1 iunie pentru întreg personalul din învăţământ sunt întărite de dialogul purtat la cel mai înalt nivel şi de formatul de negociere care a inclus permanent liderii coaliţiei de guvernare”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului, potrivit Agerpres.